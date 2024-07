Intelの第13・14世代のCPUには欠陥があり、デスクトップPCやデータセンター向けチップセットで不具合が発生していることが報告されています。新たに「ノートPCなどモバイル製品でも不具合が発生する」との報告に対してIntelは「無関係」と主張しましたが、この主張に反対意見が多数寄せられました。Intel says 13th and 14th Gen mobile CPUs are crashing, but not due to the same bug as desktop chips - chipmaker blames common software and hardware issues | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-says-13th-and-14th-gen-mobile-cpus-are-crashing-but-not-due-to-the-same-bug-as-desktop-chips-chipmaker-blames-common-software-and-hardware-issuesIntelの説明によると、一部のオーバークロック対応マザーボードがIntelの推奨するオーバークロック設定を無視してしまい、必要以上に性能を上げてしまうことが不具合の原因ではないかと考えられるとのこと。しかし、この説明だけでは納得できない部分もあるとして一部ユーザーの不満は高まっています。Intelの第13・14世代のCPUには欠陥がありクラッシュ・強制終了・エラーの原因となっているという指摘を証明する膨大な量のレポートデータが発見される - GIGAZINE第13世代および第14世代プロセッサーの不具合がモバイル向けプロセッサーにまで及んでいるとの報告がある中、Intelは「一部のモバイル端末で不具合のフィードバックがありますが、原因はデスクトップとは異なります。モバイルシステムで報告されているハングアップやクラッシュなどの症状は、ソフトウェアやハードウェアの幅広い問題に起因する一般的な症状です」と説明しました。ノートPCユーザーはこの説明に懐疑的です。インディーゲームスタジオのAlderon Gamesは、「IntelはノートPCの問題を軽視する声明を発表しましたが、私たちはデスクトップPCとまったく同じ症状でノートPCが何台もクラッシュするという経験をしました。私たちのゲームのクラッシュレポートデータも、大量のノートPCが問題を抱えている可能性を示しています」とコメントし、クラッシュの問題はデスクトップやデータセンター向けに限定されるものではなく、ノートPCにも波及しているので調査してほしいと意見しました。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「モバイル向けのRaptor LakeとRaptor Lake Refresh HXシリーズはデスクトップと同様のダイ構成を共有しているため、デスクトップモデルと同じ運命をたどるものがあると考えるのが普通です。しかし、モバイルチップはTDPガイドラインが厳しく、デスクトップほど電圧を必要としないため、不安定になることは少ないかもしれません」と指摘しています。Tom's Hardwareの取材に対し、Intelの担当者は「Intel製ノートPCで問題が発生した場合は、システムメーカーに連絡を取り、さらなる支援を求めることをお勧めします」と語りました。