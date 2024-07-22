Âç¶õ¹¬À±»á¡ÖÀÐ´Ý»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤·¤Ä¤³¤¹¤®¡Ä¤¢¤Ê¤¿Ã£¤¬°Î¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¼«¿È¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë
¡¡NPOË¡¿Í¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤Ð¤·¤çÍý»öÄ¹¡×Âç¶õ¹¬À±»á¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÂç·òÆ®¤·¤¿Á°°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤ò¤á¤°¤ë¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶õ»á¤Ï¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀÐ´Ý»á¤é¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ÀÐ´Ý»á¤¬¼ã¼Ô¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÏª½ÐÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹»þÂå¤Ë¡¢SNS¤Ç»ÔµÄ¤Ë×ø³å¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢»³º¬»ÔµÄÂ¦¤¬¡ÖÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀÐ´Ý»á¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¶õ»á¤Ï¡¢21ÆüÌë¤Ë¡ÖÀÐ´Ý»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤·¤Ä¤³¤¹¤®¤Þ¤¹¡£»öÌ³½ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Åê¹Æ¤Ë¤Þ¤ÇÈðëîÃæ½ý¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÅÙ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤ÏÌö¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈðëîÃæ½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿Ã£¤¬°Î¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼«À©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î²á·ã¤ÊÀÐ´Ý»á»Ù»ý¼Ô¤Î»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÏ¢Åê¡¢¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈðëîÃæ½ý¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡¢¥À¥á¤Ê¤â¤Î¥À¥á¡£¸ª¤Î²Ù¤¬¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï #¥â¥Ë¥Õ¥é ¤«¤é¤Þ¤¿1½µ´Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤´ÌµÍý¤Ê¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£