サンローランからアイコンバッグ「ル・サンカセット」シリーズの新作が登場。伊勢丹新宿店限定モデルも

サンローランは、2024年秋コレクションより、アイコンバッグ「ル・サンカセット」シリーズの新作「ル・サンカセット スープル ベイビー」を発売します。Courtesy of SAINT LAURENTミニマルなフォルムとデザインが特徴の同シリーズ。小ぶりになったことでよりソリッドなイメージが加わり、パーティーなどのオケージョンシーンにもぴったりな仕様に。ミニサイズながら、財布やスマートフォンなどの必需品+1を収納できるなど機能性にも優れており、日常使いにも最適です。

ブラック/Courtesy of SAINT LAURENTディアスキン(=鹿革)をまとい、あらゆるオケージョンに対応したブラックのほか、シルクサテンにビジューが施され、ラグジュアリーな佇まいが印象的な「アストル」も登場。「アストル」は、8月7日にリニューアルオープンする新宿伊勢丹 本館3階のサンローランストアにて限定発売されます。**国内では同店限定アストル/Courtesy of SAINT LAURENTフランス語で「午後5時から7時」を意味する本シリーズは、仕事終わりの女性の充実した時間を表現しています。この特別な時間は、次の予定に向かったり、大切な人と過ごす時間でもあります。小脇に抱えられるコンパクトなサイズ感と洗練されたデザインが世界中のサンローラン・ウーマンに愛され続けているシリーズです。Courtesy of SAINT LAURENT商品名: ル・サンカセット スープル ベイビー素材: ディアスキンカラー: ブラックサイズ: 15X 16X 7 CM金額: 30万8,000円 (税込価格)Courtesy of SAINT LAURENT商品名: ル・サンカセット スープル ベイビー素材: ビスコース、シルクカラー: アストルサイズ: 15X 16X 7 CM金額: 44万円 (税込価格)*新宿伊勢丹 本館3階のサンローランストア限定発売#サンローラン#Saintlaurent#yslお問い合わせ:サンローラン クライアントサービスTEL 0120-95-2746https://www.ysl.com/ja-jp