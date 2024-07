9月7、8日、京セラドーム大阪で開催される「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)に、世界的な人気を博すK−POP Starから期待の新人が総集結する。

TMAの組織委が7月22日に発表した出演アーティストは、ITZY、JO1、WOOAH、aespa、NiziU、Kep1er、NewJeans、&TEAM、xikers、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE、TWS、NCT WISH、UNIS、NEXZの計16組。

初日の9月7日(土)は、WOOAH、NiziU、Kep1er、n.SSign、EVNNE、TWS、NEXZが出演。8日(日)は、ITZY、JO1、aespa、NewJeans、&TEAM、xikers、KISS OF LIFE、NCT WISH、UNISがステージに立ち、今後も新たなアーティストの出演が発表される予定だ。

“HYBEのグローバルボーイズグループ”として世界中のファンを魅了する実力とパフォーマンスをみせている&TEAM。新曲を発表するたびにユニークな世界観を披露すると同時に、K−POPチャートを席巻しているaespa。

注目すべき第5世代として、清涼アイドルというあだ名を持つEVNNE。独歩的な存在感とともに世界の舞台でパフォーマンスクイーンとして君臨するITZY。音楽とビジュアルを兼ねそろえた完成型グループと言われているKep1er。

注目の新人から今もっとも熱い多国籍ガールズグループとして成長を遂げたKISS OF LIFE。日本のファンから圧倒的な支持を受けており、人気急上昇とともに今後がますます期待されるn.SSign。BoAがプロデューサーを務めることで話題を呼び、NCTから4組目のサブユニットとして鮮烈なグローバルデビューを果たしたNCT WISH。

音楽性はもちろん、ハイレベルなパフォーマンスが世界的センセーションを巻き起こし、今年は史上最速東京ドームでの日本デビューを果たしたNewJeans。JYPとソニーミュージックによる「Nizi Project Season 2」から誕生し、日本デビューを控えて発表した初の韓国リリース作が、日韓はもちろん、世界中から注目を浴びているNEXZ。彼らの直の先輩であり、日本のトップアイドルとしてその人気は韓国でも熱く、世界に向けてアーティストとしての魅力と存在感を発揮しているNiziU。

SEVENTEENの弟分として注目され、初々しく爽やかな魅力があふれる独自の音楽ジャンル“Boyhood Pop”を作り出したTWS。無限なるポテンシャルを秘めている第5世代の新鋭と評価されている多国籍ガールズグループUNIS。

ATEEZの弟分であり、メンバー全員がオールラウンダーとも言われ、新たなパフォーマンス強者と呼ばれているxikers。「QUEENDOM PUZZLE」を通じてメンバーの才能が開花し、今後のさらなる飛躍が期待されるWOOAH。

日本で爆発的な人気を博し、その影響は海外にまで及んでおり、世界を目指すアイドルとして着実に歩みを進めているJO1が「2024 TMA」の舞台に立つ。

韓国メディアのTHE FACTが主催し、同メディアが運営するアイドル・アーティスト応援コミュニティーサービスのFAN N STAR(読み=ペンエンスター)とFEELING VIVEが主管する「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)は、THE FACTの創刊10周年を迎え、今回初となる海外での開催を決定し、その舞台を日本に移した。“NEW GEN FOR FANSTIVAL”(NEW GENERATION FOR FAN FESTIVAL)をスローガンに、新たなK−POP界を切り開いていく次世代アーティストたちとファンがともに楽しめる音楽祭づくりを目標とし、司会は6度目の共演になるフリーアナウンサー兼タレントのチョン・ヒョンムと少女時代のメンバーで俳優のソヒョンが務める。

チケットは7月25日(木)から28日(日)まで、チケットぴあにてR席両日券、1日券VIP席、1日券VVIP席の先行受付が行われ、9月7、8日それぞれ250人ずつ、授賞式前に開かれるレッドカーペットを間近で見ることができる特典が、抽選で提供される。

アーティストラインアップなど、授賞式に関する詳細情報はTMAの公式サイトにて、チケット予約に関する詳細情報はチケットぴあのホームページでご確認ください。

■写真提供=JYP Entertainment (ITZY、NiziU、NEXZ)、LAPONE Entertainment (JO1)、HMUSIC ENTERTAINMENT (WOOAH)、SM ENTERTAINMENT (aespa、NCT WISH)、ADOR (NewJeans)、HYBE LABELS JAPAN(&TEAM)、KQ ENTERTAINMENT (xikers)、S2 Entertainment (KISS OF LIFE)、n.CH ENTERTAINMENT (n.SSign)、Jellyfish ENTERTAINMENT (EVNNE)、PLEDIS Entertainment (TWS)、F&F ENTERTAINMENT (UNIS)

■THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)について

韓国のインターネットメディアのTHE FACT及び同社運営のK−POPアイドル・アーティスト応援グローバル応援コミュニティーサービスのFAN N STARが主催主管する音楽授賞式。略して「TMA」と呼ばれている。

2018年の初回を韓国・仁川で開催し、第2回、第3回、第4回目は新型コロナウイルスの影響により、それぞれネット上の授賞と無観客公演を行い、毎回韓国のトップアーティストたちが出演する豪華ラインアップが話題を集め、その模様は世界各地のテレビやネットで生中継される。

「2024 TMA」は初となる海外開催として、その舞台を日本に決定し、9月7日と8日の2日間、京セラドーム大阪でファンとアーティストを迎えることになった。

【イベント情報】

イベント名:「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)

開催日:2024年9月7日(土)〜8日(日)

開催場所:京セラドーム大阪

出演アーティスト:9月7日=WOOAH/NiziU/Kep1er/n.SSign/EVNNE/TWS/NEXZ

9月8日=ITZY/JO1/aespa/NewJeans/&TEAM/xikers/KISS OF LIFE/NCT WISH/UNIS

主催:THE FACT

主管:FAN N STAR、FEELING VIVE