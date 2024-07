2010年に解散したお面バンド“ビークル”ことBEAT CRUSADERSが、メジャーデビュー20周年を記念して、7月22日よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて未配信ミュージックビデオを連続公開することが決定した。BEAT CRUSADERS は1997年、ヒダカトオル(Vo/G)を中心に結成。2004年7月に、クボタマサヒコ(B/Vo)、カトウタロウ(G/Vo)、マシータ(Dr)、ケイタイモ(Key)の5人編成で、ミニアルバム『A PopCALYPSE NOW〜地獄のPOP示録〜』をDefSTAR RECORDSよりリリースし、メジャーデビュー。同年10月にリリースしたシングル「HIT IN THE USA」は、マンガ『BECK』のアニメ版(テレビ東京系ネット)オープニングテーマ曲となった。

翌年2005年にリリースしたメジャー1stフルアルバム『P.O.A. 〜POP ON ARRIVAL〜』は20万枚以上のセールスを記録し、以降発売されたアルバムはすべてアルバムランキングTOP5にランクイン。前述の「HIT IN THE USA」のほか、テレビ東京系アニメ『BLEACH』オープニングテーマ「TONIGHT, TONIGHT, TONIGHT」(2006年)や、テレビ東京系アニメ『銀魂』エンディングテーマ「ウォーアイニー」(2010年)など、多数のアニメタイアップにも起用された。また、<ROCK IN JAPAN FES> <SUMMER SONIC> <RISING SUN ROCK FESTIVAL>など数々の野外ロックフェスへ出演し、ライブ/イベント出演総数は年間100本を超える精力的な活動を続けたが、2010年、「現状5人で演れることは演り切った」との理由から<OTODAMA’10〜音泉魂〜>への出演をもって惜しまれながらも解散した。そんな彼らが残した貴重な未配信ミュージックビデオの中から、メジャーデビュー20周年の7月22日21:00に第一弾として「JAPANESE GIRL」を公開。以降、「HIT IN THE USA」「TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT」「ウォーアイニー」を含む約25本のミュージックビデオを連続公開していく。以下、メンバー5人のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆▼ヒダカトオル(Vo/G)「音楽業界の片隅でサラリーマンをしていた自分が、勢い任せで始めたBEAT CRUSADERS(ビート・クルセイダース。以下ビークル)でメジャーデビューして早くも20年!ある日ふと「そういえばビークルのMVってオフィシャルで観れないな」と思い、夢の印税チャリンチャリン生活を夢見て?気楽にSONYに聞いてみたところ「せっかくのメジャーデビュー20周年ですから公開しましょう!」と快諾していただきました!是非たくさん観ていただき、夢の印税生活を実現させていただければ幸いですが…お金を稼ごうなんて瑣末な事を超えてしまった若さ?メジャーデビュー時点で35歳だったんで、若さというより勢い?で、構築されたストレンジPOP/PUNKな楽曲、そしてその勢いに合わせてブッ飛んだ内容にしていただいた映像の数々は(各監督やスタッフにも大感謝です)、お面のせいで古いんだか新しいんだかよく分からない(苦笑)、なんとなくエヴァーグリーンな内容になってると思います。匿名的な音楽活動が普通のことになった今、リスナー皆さんの音楽体験の、何かヒントの一つにでもなれば幸いです!」──ヒダカトオル(THE STARBEMS/GALLOW)◆ ◆ ◆▼クボタマサヒコ(B/Vo)「うわーこんなんあったわ〜」本人も驚愕驚愕なMVの数々、当時観て頂いていた世代の皆さんには20年のタイムスリップを、初見の方々にはこんなオカシな面々がかつて存在していたのか、という遺跡発掘の気分で楽しんでもらえたらです!」──クボタマサヒコ (kuh / SOFTTOUCH)◆ ◆ ◆▼カトウタロウ(G/Vo)「結構な場所、セット、シチュエーションで様々な方々との映像を撮って貰えた。コンプライアンスだなんだと言われる前の映像は男子校的ノリがあって楽しい。そして今でも音楽を続けられているのは、この時期があったからだとつくづく思います」──カトウタロウ◆ ◆ ◆▼マシータ(Dr)「20年!? そんなに経ちますか! え? MVがYouTubeに!? まだ上がってなかったの(笑)? 内容が好ましくないとかで削除されませんように(笑)。みんな観てね!」──マシータ◆ ◆ ◆▼ケイタイモ(Key)「BEAT CRUSADERSメジャーデビュー20周年かー! 20周年と言えば新江ノ島水族館も20周年だそうで、クラゲの特別展が催されるそうです。ウチは子供達皆んなクラゲが大好きなので、この夏休みに連れて行こうと思っております!」──ケイタイモ◆ ◆ ◆

▲7月22日(月)21:00 YouTubeプレミア公開

▲7月24日(水)21:00 YouTubeプレミア公開

▲7月26日(金)21:00 YouTubeプレミア公開