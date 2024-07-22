¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¼ç±é¡ØÈÈºáÅÔ»Ô PUNISHMENT¡Ù¡¢²øÊª·º»ö¤ÎÎÏµ»¤ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÈÈºáÅÔ»Ô PUNISHMENT¡Ù¡Ê9·î27Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢²øÊª·º»ö¤ÎÎÏµ»¤ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿10ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¸¶°Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë²è¤äÀ©ºî¡¢¼ç±é¤Þ¤ÇÌ³¤á¾å¤²¡¢·ý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¶§°ÈÈ¤¿¤Á¤ò·â¤ÁÇË¤ëºÇ¶¯²øÊª·º»ö¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ï¹çÀ®ËãÌô»ö·ï¤«¤é3Ç¯¸å¡¢¥ä¥¯¥¶¤â¶²¤ì¤ë¡È²øÊª·º»ö¡É¥Þ¡¦¥½¥¯¥È¡Ê¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡Ë¤¬¡¢»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Ç¿¦Ì³¤ò²ò¤«¤ì¤¿¸µÍÃÊ¼¥Ú¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¡Ê¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡ËÎ¨¤¤¤ë¡È¹ñºÝITÈÈºáÁÈ¿¥¡É¸¡µó¤Î¤¿¤á¡¢·ý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£ºî¤ÇºÇ¶¯¤Î°¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ú¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥®Ìò¤Ë¤Ï¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¤òÈ´¤Æ¤¡£¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø°¿ÍÅÁ¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤Ï·º»öÌò¤È¥ä¥¯¥¶Ìò¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¤È¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÎ©¾ìµÕÅ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù²áµîÁ´3ºî¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Û¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ø¥ó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯2·î¡¢Âè74²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¸ø¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Î¥·¥ê¡¼¥º±Ç²è»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÜºî¡£¥Ù¥ë¥ê¥óºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì1600ÀÊ¤ÏÂ¨´°Çä¡£¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±ÇÄ¾¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï´°àú¤À¡×¡ÊVariety¡Ë¡¢¡ÖºÇ¤â»É·ãÅª¤Ê¸ä³Ú¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÊScreen Daily¡Ë¤È³¤³°Í¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Þ»¿¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¿ï°ì¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë´Ú¹ñ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤òµÏ¿¡£Îß·×´Ú¹ñÆ°°÷¿ô4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñ²ÈÂåÉ½µé¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡È²øÊª·º»ö¡É¥Þ¡¦¥½¥¯¥È¡Ê¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿10ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£
¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ·º»ö¤ÎÎÏµ»¡£¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤òÁÇ¼ê¤ÇÀ©»ß¤·¤¿¤ê¡¢¶âÂ°¤ÎÝ£¤òÁÇ¼ê¤ÇÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤ÉËÜºî¤Ç¤âÂçË½¤ì¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿©Æ²¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ë¥á¥â¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤â¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¶¯¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤ÇµðÂç¤ÊITÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ú¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¡Ê¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡Ë¤Î±Ô¤¤´ãº¹¤·¤¬¸÷¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ä¹ó¤Ê»¦½ý¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿ÍÃÊ¼½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥®¤Î¡¢ÎäÅ°¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥®¤È¤È¤â¤Ë°»ö¤òÆ¯¤¯¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ¥ô¥£¥é¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ê¥¤¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¡Ë¤Î°ÌòÁ³¤È¤·¤¿¥Ë¥Ò¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¹¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤¿ÇÉ¼ê¤ÊÁõ¤¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼ÁÜººÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥¹¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡Ë¤È¥«¥ó¡¦¥Ê¥à¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥·¥ó¥Ó¡Ë¤È¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ßÃæ¤Î¥½¥¦¥ë¹°èÁÜººÂâ¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¡£·à¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÈà¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈÈºáÅÔ»Ô PUNISHMENT¡Ù¤Ï¡¢9·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¸¶°Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë²è¤äÀ©ºî¡¢¼ç±é¤Þ¤ÇÌ³¤á¾å¤²¡¢·ý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¶§°ÈÈ¤¿¤Á¤ò·â¤ÁÇË¤ëºÇ¶¯²øÊª·º»ö¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ï¹çÀ®ËãÌô»ö·ï¤«¤é3Ç¯¸å¡¢¥ä¥¯¥¶¤â¶²¤ì¤ë¡È²øÊª·º»ö¡É¥Þ¡¦¥½¥¯¥È¡Ê¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡Ë¤¬¡¢»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Ç¿¦Ì³¤ò²ò¤«¤ì¤¿¸µÍÃÊ¼¥Ú¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¡Ê¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡ËÎ¨¤¤¤ë¡È¹ñºÝITÈÈºáÁÈ¿¥¡É¸¡µó¤Î¤¿¤á¡¢·ý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£Ç¯2·î¡¢Âè74²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¸ø¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Î¥·¥ê¡¼¥º±Ç²è»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÜºî¡£¥Ù¥ë¥ê¥óºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì1600ÀÊ¤ÏÂ¨´°Çä¡£¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±ÇÄ¾¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï´°àú¤À¡×¡ÊVariety¡Ë¡¢¡ÖºÇ¤â»É·ãÅª¤Ê¸ä³Ú¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÊScreen Daily¡Ë¤È³¤³°Í¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Þ»¿¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¿ï°ì¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë´Ú¹ñ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤òµÏ¿¡£Îß·×´Ú¹ñÆ°°÷¿ô4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñ²ÈÂåÉ½µé¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡È²øÊª·º»ö¡É¥Þ¡¦¥½¥¯¥È¡Ê¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿10ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£
¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ·º»ö¤ÎÎÏµ»¡£¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤òÁÇ¼ê¤ÇÀ©»ß¤·¤¿¤ê¡¢¶âÂ°¤ÎÝ£¤òÁÇ¼ê¤ÇÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤ÉËÜºî¤Ç¤âÂçË½¤ì¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿©Æ²¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ë¥á¥â¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤â¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¶¯¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤ÇµðÂç¤ÊITÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ú¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¡Ê¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡Ë¤Î±Ô¤¤´ãº¹¤·¤¬¸÷¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ä¹ó¤Ê»¦½ý¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿ÍÃÊ¼½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥®¤Î¡¢ÎäÅ°¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥®¤È¤È¤â¤Ë°»ö¤òÆ¯¤¯¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ¥ô¥£¥é¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ê¥¤¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¡Ë¤Î°ÌòÁ³¤È¤·¤¿¥Ë¥Ò¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¹¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤¿ÇÉ¼ê¤ÊÁõ¤¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼ÁÜººÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥¹¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡Ë¤È¥«¥ó¡¦¥Ê¥à¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥·¥ó¥Ó¡Ë¤È¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ßÃæ¤Î¥½¥¦¥ë¹°èÁÜººÂâ¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¡£·à¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÈà¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈÈºáÅÔ»Ô PUNISHMENT¡Ù¤Ï¡¢9·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£