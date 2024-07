セガのホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」から、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア」の「レイ」と「アスカ」が登場!

表情が変えられる、デフォルメがかわいい手のひらサイズのフィギュアです。

セガ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア」レイ/アスカ

価格:各3,080円(税込)

予約受付開始:2024年7月26日(金)10:00〜

仕様:ABS,PVC

サイズ:全高約8cm

対象年齢:15歳以上

取扱店舗:「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップ他にて順次

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より「綾波レイ」「式波・アスカ・ラングレー」の“ふわぷち デフォルメフィギュア”が登場します!

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランド。

三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガが開発したぬいぐるみやマスコット、雑貨などが2023年より多数展開され、国内外で人気を博しています。

この「ふわぷち」の、表情やポーズを自由に変えられるギミックフィギュアとして”飾って”、”集めて”、”遊んで”、”いっしょにお出かけして”手軽に楽しめる「ふわぷち デフォルメフィギュア」が連続登場中です。

今回の「レイ」「アスカ」も、手元に迎えたいかわいらしいフィギュアとなっています☆

ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア レイ

予約受付期間 :2024年7月26日10:00〜8月23日23:59

お届け予定 :2025年2月

制服姿の「綾波レイ」をデザインした、”ふわぷち”フィギュア。

かわいらしいデフォルメデザインをもとにフィギュア化されています。

フェイスパーツが両面デザインになっているので、表情を入れ替えることができます。

口を少しだけ開いて微笑む、「綾波レイ」も魅力的です☆

気軽にいっしょにおでかけできる、手のひらサイズです!

送料無料クーポン

クーポン配布条件:「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」をS-FIRE公式サイトで購入

クーポン適用 対象商品:「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア レイ」

S-FIRE公式サイトにて予約受付中の「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイロングヘアVer.」を購入された方限定の特典も用意されます。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイロングヘアVer.」を購入された方に「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア レイ」送料無料クーポンをプレゼント!

※一人1枚まで

※1商品につき1枚のクーポンを決済時に利用できます。クーポンの併用はできません

※受注期間内に予約した方のみの対象。同一アカウントのみクーポンの使用可能です

※S-FIRE公式サイトでの購入商品のみ適応可能です

※「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」1点購入につき、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア レイ」送料無料クーポンを1枚配布

※決済完了後のクーポン適応はできません

ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア アスカ

予約受付期間 :2024年7月26日10:00〜9月25日23:59

お届け予定 :2025年3月

顔の向きや手を動かして、ポーズをとって飾ることができる、「ふわぷち デフォルメフィギュア」になった「式波・アスカ・ラングレー」

イラストレーター・三月八日さんの「式波・アスカ・ラングレー」のイラストをもとに立体化されます!

勝気な性格が伝わる微笑みに元気がもらえるフィギュア。

2種類の表情、どちらもかわいらしい仕上がりです☆

手のひらにちょこんと乗るサイズで、お部屋にも飾りやすく、いっしょにお出かけも楽しめます。

「綾波レイ」と「式波・アスカ・ラングレー」の表情が変えられる、デフォルメがかわいいフィギュア!

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア」の「レイ」と「アスカ」は、2024年7月26日(金)10:00より、「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップ他にて順次、予約受付開始です。

