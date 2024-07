【ほっかほっか亭×僕のヒーローアカデミア:「ヒーローは食べてかつ!」キャンペーン】開催期間:8月1日~8月31日

ほっかほっか亭は、アニメ「僕のヒーローアカデミア」とコラボレーションした「ヒーローは食べてかつ!」キャンペーンを8月1日より開催する。期間は8月31日まで。

本キャンペーンでは、デクの好物である“かつ系のお弁当”をモチーフに限定メニュー「チキンかつ付 ねぎ塩豚カルビ丼」と「チキンかつ付 ねぎ塩豚カルビスペシャル」が登場。期間中に限定メニューを頼むと、描きおろしビジュアルを使用したA4サイズのオリジナルクリアファイルが1つもらえる。

さらに8月19日より行なわれる第3弾では、モバイルオーダーでロースかつ丼を1つ注文すると「オリジナルミニ色紙」がもらえる企画を実施。そのほかにもオリジナルジオラマアクリルスタンドが抽選で当たるほか、店舗限定で等身大キャラクターパネルが展示されるなど、盛りだくさんのキャンペーンとなっている。

【限定メニュー】【キャンペーン第1弾(8月1日~なくなり次第終了)】【キャンペーン第2弾(8月10日~なくなり次第終了)】【キャンペーン第3弾(8月19日~なくなり次第終了)】【ほっかアプリ限定キャンペーン】

(C) 僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C) 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会

(C) 堀越耕平/集英社

(C) 2024 HURXLEY CORPORATION All Rights Reserved.

※岩手県・青森県・四国地方・淡路島の店舗は除きます。