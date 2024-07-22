9人出場の日ハム勢に期待の球宴 26日再開のリーグ戦で巨人はDeNAと激突…今週のNPB日程
23、24日に球宴…1日空いて26日からリーグ戦が再開される
今年のマイナビオールスターゲームは23日にエスコンフィールド、24日に神宮球場で行われる。注目は日本ハム勢。遊撃でファン投票選出の水野達稀内野手は辞退となったが、田中正義投手や万波中正外野手ら計9選手が参加する。
リーグ戦は26日に再開。セ・リーグでは、首位ターンの巨人が2.5ゲーム差で3位のDeNAと対戦する。今季の対戦成績は巨人の8勝5敗。後半戦最初のカードで勢いに乗れるか。1ゲーム差で2位の広島は神宮に乗り込んでヤクルトとの3連戦に臨む。
パ・リーグでは、2位・ロッテに10ゲーム差を付けて首位を独走するソフトバンクが、ホームにオリックスを迎える。後半戦も好スタートを切るか。5連勝で前半戦を終え、ロッテに急接近している3位・日本ハムはホームで最下位の西武と対戦する。西武の借金は32。後半戦はどんな戦いを見せるか。
【7月23日】
○パ・リーグ-セ・リーグ（18時30分）
テレビ朝日、BS朝日、テレ朝チャンネル2、ABEMA
【7月24日】
○セ・リーグ-パ・リーグ（18時30分）
テレビ朝日、BS朝日、テレ朝チャンネル2、ABEMA
【7月26日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-巨人（18時）
BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN、GIANTS TV
○阪神-中日（18時）
サンテレビ、スカイA、DAZN、虎テレ
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（18時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ロッテ（18時）
BS12、J SPORTS 2、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（18時30分）
FBS、MX、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月27日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-巨人（18時）
BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN、GIANTS TV
○阪神-中日（18時）
サンテレビ、スカイA、DAZN、虎テレ
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（14時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ロッテ（18時）
J SPORTS 2、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（18時）
TVQ、MX、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月28日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-巨人（18時）
BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN、GIANTS TV
○阪神-中日（18時）
サンテレビ、スカイA、DAZN、虎テレ
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（13時）
HBC、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（13時）
RKB、MX、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ロッテ（16時）
J SPORTS 2、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）