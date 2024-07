2024年7月18日にサイバーセキュリティ企業のCrowdStrikeが配信したアップデートの影響で、CrowdStrike製品を利用している全世界のPCでブルースクリーンオブデス(BSOD)が発生しました。影響は公共交通機関などにも及び、航空券を手書きで発行する航空会社も出ました。しかし、目につきやすい影響が多方面に出た一方で、Microsoftによると、影響を受けたWindows端末は850万台で、Windows端末全体からみれば1%未満にすぎない数だとのことです。

12-hour timelapse of American Airlines, Delta, and United plane traffic after what was likely the biggest IT outage in history forced a nationwide ground stop of the three airlines. pic.twitter.com/wwcQeiEtVe— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 19, 2024

Sydney Airport flight displays have all BSOD'd. #microsoft #crowdstrike pic.twitter.com/ZL9QwGdi1a— techAU (@techAU) July 19, 2024

Falcon Content Update Remediation and Guidance Hub | CrowdStrikeHelping our customers through the CrowdStrike outage - The Official Microsoft Bloghttps://blogs.microsoft.com/blog/2024/07/20/helping-our-customers-through-the-crowdstrike-outage/世界協定時2024年7月19日(金)4時9分(日本時間7月19日13時9分)ごろ、CrowdStrikeがリリースしたWindowsシステムのセンサー構成アップデートの影響でロジックエラーが発生するようになり、影響を受けるシステムでBSODが発生しました。アップデートが配信されたタイミングから1時間18分後(世界協定時5時27分・日本時間14時27分)までにオンライン状態で、Windowsのバージョンが7.11以上であり、CrowdStrikeのFalconセンサーを実行している端末では、特にクラッシュが発生しやすかったとのこと。アメリカではBSODによって多数のフライト欠航と遅延が発生した様子が以下のタイムラプス動画でわかります。シドニー国際空港では案内用端末がすべてBSODで停止しました。Microsoftは24時間体制でCrowdStrikeとともに対応にあたり、システムを安全にオンラインに戻すためのガイダンス作成を手助けしたとのこと。なお、ソフトウェア更新により障害が発生する事例はあるものの、今回のCrowdStrikeのような重大インシデントはまれであるとMicrosoftは説明しています。また、影響を受けた端末は850万台で、すべてのWindows端末の数からいえば1%未満にすぎないとのこと。一方で、わずか1%未満にすぎない端末の及ぼした社会的影響や経済的影響の広さは、多くの重要なサービスを運営する企業がCrowdStrikeをどれぐらい使用しているかを示しているものだと指摘しています。ちなみに、サウスウエスト航空はシステムにWindows 3.1やWindows 95を使用していたおかげで、今回のCrowdStrike問題の影響を受けなかったそうです。Windows 3.1 saves the day during CrowdStrike outage - Southwest Airlines scrapes by with archaic OS | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/software/windows/windows-31-saves-the-day-during-crowdstrike-outage