名優マイケル・ケインの俳優引退作『The Great Escaper』が邦題を『2度目のはなればなれ』として2024年10月11日(金)に全国公開となることが決定した。あわせて、予告編と場面写真が公開されている。

本作は89歳の退役軍人が6月ノルマンディ上陸作戦70年記念式典に参加するため、老人ホームを抜け出した実話を基にした作品。『ハンナとその姉妹』(1987)『サイダーハウス・ルール』(2000)で2度のオスカー受賞歴を誇るマイケル・ケインが主演を務め、本作で引退することを表明している。約70年にわたり180本以上の映画に出演してきた彼の、華麗なる俳優人生に幕を下ろす“引退作”だ。

©2023 Pathe Movies. ALL RIGHTS RESERVED. ©2023 Pathe Movies. ALL RIGHTS RESERVED.

共演には、『恋する女たち』(1969)『ウィークエンド・ラブ』(1974)でケイン同様2度のオスカー受賞を果たしたグレンダ・ジャクソン。全英公開を控えた去年2023年6月15日、87歳でこの世を去り、輝かしい女優人生に幕を閉じた。名優2人の最後の共演となる本作は、観る者にとって忘れられない感動を刻む心温まる名作となるだろう。

ケインとジャクソンの共演は『愛と哀しみのエリザベス』(1975)以来50年ぶり2度目。再び夫婦役を演じたことも話題になり、本国イギリスでは興行収入10億円超えの大ヒットを記録した。

©2023 Pathe Movies. ALL RIGHTS RESERVED.

2014年夏。イギリスの老人ホームで寄り添いながら人生最期の日々を過ごす老夫婦、バーニー(マイケル・ケイン)とレネ(グレンダ・ジャクソン)。諏訪部順一のナレーションで贈られる予告編では、バーニーがレネを食後の散歩に誘い、車椅子を押して海岸沿いをゆったりと散歩するシーンから始まる。二人の生活はユーモアに溢れ、荒波を泳ぎ切った後に訪れる凪いだ海のような、ささやかで幸せな日々を送っているように見える。しかし、シーンは変わり、バーニーは海岸でひとり、水平線を見つめ「フランスへ行きたい」と強く願うのだった。

ホームのスタッフから、フランスで行われるDデイ(ノルマンディ上陸作戦が実施された日)の記念式典の公認旅行には「残念だけど、もう間に合わない」と言われたバーニー。絶望的な表情をしながらも最愛の妻を気遣い「君を置いて行けない」と肩を落とす。しかし、長年連れ添ったレネは、戦時中に1度目の、そして今回はその70年後に2度目の“はなればなれ”を決意し、「でもあなたは、行くべき」と力強く背中を押す。

©2023 Pathe Movies. ALL RIGHTS RESERVED. ©2023 Pathe Movies. ALL RIGHTS RESERVED. ©2023 Pathe Movies. ALL RIGHTS RESERVED.

バーニーはフランスのノルマンディへ旅立ち、彼が行方不明になったという警察のツイート(#The Great Escaper)をきっかけに世界中で話題になるものの、胸の中にはあの日(Dデイ)の激しく痛ましい風景がフラッシュバック。そこには、決して離れないと誓った90歳のバーニーが、どうしてもはなればなれにならなければいけなかった理由があった。そして必ず戻ってくると信じる妻の真実の想いとは……。



退役軍人との出会い、老人ホームに勤める孫ほど年の離れたスタッフなど、二人を取り巻く人々との心温まる交流を描きながら、愛という絆で結ばれたバーニーとレネの“2度目のはなればなれ”で起こる感動の実話に笑顔がこぼれ、涙が流れる至福の物語。ムビチケ前売券(カード・オンライン)は7月26日(金)から発売開始となる。

『2度目のはなればなれ』は2024年10月11日(金)全国ロードショー。

The post first appeared on .