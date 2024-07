(MCU)『&ウルヴァリン』のに、『LOGAN/ローガン』(2017)のローラ/X-23役のダフネ・キーンが登場した。これによって本作へのローラ登場は公然のものとなり、キーンのメディア対応や、ヒュー・ジャックマンとの再会ツーショット写真が公開されている。

ローラは、『LOGAN/ローガン』で年老いたローガンと旅を共にし、彼の勇敢なる最期を見届けた少女。公開から早7年、成長した彼女がウルヴァリンと再会する。その一方または両方は、『LOGAN/ローガン』とは別ユニバースの変異体である可能性が高い。

19歳となってサプライズ再登場を果たすキーンは、同時期にドラマ「スター・ウォーズ:アコライト」にジェダイ役で出演。このシリーズのためインタビュー取材を受けながら、『デッドプール&ウルヴァリン』での再演について黙っていたという。「秘密にしている時間は楽しかったです」と、キーンは米に話している。「どのインタビューでも(再演の可能性について)聞かれたんですけど、嘘をつきました。すごく面白かった」。

秘密保持については、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』にスパイダーマン役で再登場したを参考にしたそうだ。「彼はその道の達人ですね」と、キーンは称賛している。

もっともガーフィールドの場合、撮影現場での映像がリークしてしまい、“ほぼ確”状態になりつつも知らぬ存ぜぬを貫き通した、ある意味哀れなものであった。これを面白がったロキ役のは、予定作への出演可能性を尋ねられたときに「僕はアンドリュー・ガーフィールドしていないですよ!」とことがある。

さて、キーンと嬉しい再共演を果たしたヒュー・ジャックマンは、Instagramでツーショット写真を披露。『LOGAN/ローガン』の時の映像と並べて「今と昔」とコメントしている。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日、世界最速公開。

