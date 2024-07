ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ディズニーキャラクターのシルエットやモチーフがいっぱいな「薄くて涼しい切り替えフリルパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニーマウス/ラプンツェル/エルサ」薄くて涼しい切り替えフリルパジャマ

© Disney

価格:各2,790円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

ウエスト:総ゴム、(取替え口あり)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターシルエットやモチーフでいっぱいの半袖パジャマ。

トップスは胸元切替えのフレアでふんわりとしたデザイン、ボトムスは膝が隠れるくらいの丈感です!

トップスにもボトムにもフリルたっぷりで気分も上がりそう☆

ウエストはラクチンな総ゴム仕様で、ゴム取替え口も付いています。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのパジャマ。

ガーリーなピンクを基調にしたかわいさ満点の一着です!

© Disney

トップスの胸元にはにっこり笑顔の「ミニーマウス」やロゴがプリントされています。

© Disney

総柄部分には「ミニーマウス」の横顔シルエットや、リボン、お花、ハートや靴などのモチーフがたっぷり描かれています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのパジャマ。

「ラプンツェル」らしいカラーリングがファン心をくすぐります☆

© Disney

胸元にはチャーミング優しい笑顔でこちらを見つめる「ラプンツェル」のプリント入り。

一筆書き風の葉っぱやロゴなどもデザインされています。

© Disney

総柄部分には「ラプンツェル」のシルエットや、王国のシンボル「太陽の紋章」、様々なかたちのお花のプリントが施されています。

全体的に落ち着いた色味で大人っぽく着れそう!

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのパジャマ。

パステル調のグリーンと「エルサ」の組み合わせがとってもおしゃれです☆

© Disney

胸元には、キリッとした表情が美しい「エルサ」や雪の結晶、ロゴがプリントされています。

© Disney

総柄部分には「エルサ」の横顔シルエットに雪の結晶、ティアラなどのモチーフ入り。

プリントも水色や白などの爽やかなカラーリングで涼しげな雰囲気です!

身頃はあえて薄く仕上げた綿100%天竺素材が使用されています。

涼しく着れて、そのうえ丈夫で乾きやすいので洗濯も大助かり。

© Disney

内側には油性ペンで直接名前を書くことができる、便利なお名前スペース入りです。

着心地が良く、部屋着としても活躍してくれるルームウェア。

ディズニーキャラクターのシルエットやモチーフをたっぷり落とし込んだ「薄くて涼しい切り替えフリルパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

