ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」デザインがおしゃれな2枚組ショーツを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」2枚組ショーツ

価格:各1,690円(税込)

カラー:ミント&グレイッシュブルー、ラベンダー&グレー

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、「ムーミン」たちをデザインしたショーツが登場!

総柄の2枚組”ミント&グレイッシュブルー”と”ラベンダー&グレー”の2種類がラインナップされています。

ミント&グレイッシュブルー

ミント&グレイッシュブルーの2枚組。



ミントは様々なポーズをとる「ムーミン」や「スニフ」、お花モチーフの総柄になっています。

グレイッシュブルーは、「スナフキン」たちのシルエットが大人かわいいデザインです。

ラベンダー&グレー

花柄をモチーフにしたラベンダー&グレーのセット。

どちらもお茶目な姿の「リトルミイ」のイラストが入っています。

心地よい履き心地とかわいいデザインに気分も上がります☆

落ち着きのある色合いで大人のかわいさが魅力的なインナーウェア。

スタンダードなはき込みで、お尻もすっぽり隠してくれる、安心感のあるはき心地のショーツです。

素材は、綿混ストレッチ天竺素材を使用。

はき口と足口にはストレッチレースが施されています。

洗い替えとしても揃えて欲しくなる「ムーミン」デザインのインナーウェア!

「ムーミン」デザインの2枚組ショーツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

