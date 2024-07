by Gage Skidmore2024年7月18日、ドナルド・トランプ氏は2024年に行われるアメリカ合衆国大統領選挙において、共和党からの候補指名を正式に受諾しました。動画配信プラットフォームのTwitchは2021年1月に発生した連邦議会議事堂襲撃事件の影響を鑑みて、トランプ氏のチャンネルとアカウントを無期限停止する措置を講じていましたが、候補指名の正式受諾を受けて無期限停止措置を解除したことを明らかにしました。

Twitch lifts its ban on Donald Trump - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/19/24202095/twitch-lifts-donald-trump-ban再び公開されたトランプ氏のTwitchチャンネルページが以下。記事作成時点でのフォロワー数は14.3万人です。DonaldTrump - Twitchhttps://www.twitch.tv/donaldtrumpトランプ氏は大統領就任期間中の2019年10月に、Twitchに自身のチャンネルを開設しました。このチャンネルでは、トランプ氏が各地で開催した支持者集会の映像が公開されました。ドナルド・トランプ大統領がTwitchにチャンネル開設 - GIGAZINEしかし、2020年6月に、トランプ氏は支持集会の中での発言をとがめられ、Twitchから無期限の停止処分を受けました。Twitchがトランプ大統領の公式アカウントを一時的に停止 - GIGAZINEさらに2021年1月、トランプ氏の支持者らによるデモ隊が連邦議会議事堂を襲撃する事件が発生したため、TwitchやFacebook、Shopifyといったサービスがトランプ氏のアカウントやチャンネルを直ちに無期限停止にしたと発表しました。Facebook・Twitch・Shopifyが突如トランプ大統領を無期限追放に - GIGAZINEその後、2023年1月にMetaは、FacebookとInstagramでトランプ氏のアカウント停止処分を制限付きで解除。さらに2024年7月には、大統領選挙が近づいていることを受け、Metaはトランプ氏に課していたアカウント制限の許可措置を解除することを発表しました。トランプ大統領候補のInstagramとFacebookアカウントが間もなく制限解除へ、2024年の選挙に向けて候補者間の公平性を確保するため - GIGAZINETwitchの広報担当者はIT系ニュースサイト・The Vergeに対し、「トランプ元大統領のTwitchチャンネルを復活させました。トランプ氏はアメリカ合衆国大統領の正式な共和党候補となったため、できれば大統領候補から直接話を聞くことに価値があると考えています」と述べました。また、広報担当者は「当社は引き続きコミュニティガイドラインを施行し、規則違反が判明した場合は必要な強制措置を講じます。Twitchには著名人向けポリシーがないため、チャンネル所有者が著名人に属しているかどうかに関係なく、すべてのチャンネルが等しくコミュニティガイドラインに従うことになります」とコメントしています。