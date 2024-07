ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、個性あふれるプリント柄が楽しい「メンズ半袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ミッキー&フレンズ」メンズ半袖Tシャツ

価格:各1,980円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

夏に活躍するシンプルなメンズ半袖Tシャツがベルメゾン ディズニーファンタジーショップに登場。

定番丈とシルエットで、どのようなボトムスにも合わせやすく、洗い替えがたくさん欲しい季節にぴったりです!

ベーシックなカラーに、個性あふれるプリント柄がアクセントになっています。

ミッキーマウス(浴衣)

「ミッキーマウス」デザインのTシャツ。

右裾には「ミッキーマウス」の姿が、左胸元にはたくさんの花火が打ち上げられています☆

「ミッキーマウス」は浴衣姿で季節感もたっぷり!

水彩風タッチで表現された「ミッキーマウス」の瞳が、レトロな雰囲気のパイカットアイになっているのもポイントです。

ミッキーマウス(サーフ)

白を基調とした「ミッキーマウス」デザインのTシャツ。

サーフボードを抱えてポーズをきめる「ミッキーマウス」の姿がかっこいい☆

シャツにパンツを合わせた「ミッキーマウス」の頭にはサングラスがのっています。

海などのレジャーに着ていきたくなる1枚です。

ミッキー&フレンズ

「ミッキー&フレンズ」デザインのTシャツ。

黒地に胸元のプリントが映えてとってもおしゃれ☆

胸元にはサングラス姿の「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」が仲良く仰向けでくつろいでいるアートがプリントされています。

「ミッキー&フレンズ」のアートがサークル状にデザインされているのも印象的。

身生地は綿100%天竺素材なので、汗ばむ季節にぴったりです。

休日に遊びゴコロと快適さをプラスしてくれるファッションアイテム。

個性あふれるプリント柄が楽しい「メンズ半袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

