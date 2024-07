【テリー】2024年秋 配信予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、プレイアブルキャラクター「テリー」のティザートレーラーを公開した。

公開された映像では「テリー」が必殺技「バーンナックル」を放つシーンがお披露目。背景には「餓狼伝説」の登場キャラクター「ジョー・ヒガシ」に似た人物も確認できた。

「テリー」の実装は2024年秋予定となっている。

【『ストリートファイター6』テリー(Terry)ティザートレーラー】

