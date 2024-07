ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は子どもの乳歯をキレイに並べて残せる、「スヌーピー」デザインの乳歯ケースを紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」乳歯ケース

価格:4,990円(税込)

サイズ:幅約11、奥行約9、高さ約2.3cm

付属品:飛び出し防止プレート

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※素材の特性上、多少商品の色及び風合いの誤差が生じることがあります

※プレートは歯を入れる穴と多少ずれが生じます

上下20本の乳歯を収納できる、「スヌーピー」デザインの乳歯ケースがベルメゾンに登場。

前歯から奥歯までを並べて保管できるケースで、お子さんの成長の証を残せます☆

耐久性に優れた桐製で、上質感のある仕上がり。

中はアクリルのプレートが入っており、乳歯が散らばりにくいよう固定して保管できます!

レーザーの焼き型で「スヌーピー」たちの柄を入れた、かわいらしいデザインもポイントです。

指をくわえながらタオルを頬に充てる「ライナス」と同じポーズの「スヌーピー」がかわいい☆

子どもの成長の証を残せる、上下20本の乳歯を収納できる乳歯ケース。

「スヌーピー」デザインの乳歯ケースは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」」にて販売中です☆

