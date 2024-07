ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、パンやお菓子をカフェ風に飾って保管することができる、ディズニーデザイン「カウンター上収納ケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「カウンター上収納ケース」

価格:9,990円(税込)

サイズ:幅35.5、奥行21、高さ24cm

耐荷重量:【天板】2kg

主材:繊維板(MDF(ラッカー塗装))

扉:アクリル(1.5mm厚)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キッチンのカウンターにぴったりな収納ケース。

パンやジャム、調味料などをおしゃれに収納することができます!

キッチンを楽しく演出してくれる、キャラクターアートが施されているのもポイント◎

前面はパカッと開くフラップ扉、背面は引き戸になっています。

デザインは「ミッキー&ミニー」と「チップ&デール」の2種類で、それぞれ2色のカラーがラインナップされています。

ミッキー&ミニー

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのカウンター上収納ケース。

エプロン姿に、パイカットアイのレトロなタッチがかわいい☆

りんごやいちごなどの美味しそうなフルーツもあしらわれています。

カラーは「アイボリー」と「ナチュラル」の2色展開。

どちらも温かみがあって、インテリアに馴染みやすい落ち着いたデザインになっています。

背面の引き手は、コロンとしたフォルムのりんごモチーフに!

チップ&デール

「チップ&デール」デザインのカウンター上収納ケース。

無邪気な表情で飛び跳ねている「チップ」に、お絵かきをしている「デール」の楽しいアートが施されています。

パンやロゴなどは手書き風のタッチで表現☆

カラーは「ダークブラウン」と「アイボリー」の2色で展開。

トーンの異なる2色から、キッチンやインテリアの雰囲気に合わせて選ぶことができます。

「チップ&デール」デザインの背面の引き手は、どんぐりモチーフに!

両側から取り出せるのでデザイン性はもちろん、機能性も抜群。

使用頻度の高い調味料や、すぐに取り出したいものもスッキリと収納できて、水や油ハネなどで汚れる心配もありません。

色違いやデザイン違いで2つ並べて使っても可愛い。

パンやお菓子をカフェ風に飾って保管することができる、ディズニーデザイン「カウンター上収納ケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

