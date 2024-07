ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「くまのプーさん」の立体感のあるアップリケ仕様がかわいい、ディズニーデザイン「アップリケ長財布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アップリケ長財布」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:6,990円(税込)

サイズ:約20×10×3cm

重さ:約180g

素材:合成皮革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインの長財布。

「くまのプーさん」やハチミツの壺、飛び散るハチミツをアップリケで表現し、立体感を出しています!

飛び散るハチミツの中から見える「くまのプーさん」のきょとんとした表情がかわいくてほっこり☆

生地は、やわらかく手になじみやすい合皮素材を使用しています。

オレンジ色や黄色、茶色などの「くまのプーさん」らしい、温かみのある色合いもポイント◎

裏面は無地のシンプルなデザインになっています。

<オープン時>

ファスナーを開けると札入れは3室、小銭入れ1室と収納量もたっぷり!

カード入れは8室あり、すっきりと機能的に整理できます。

老若男女問わず使いやすいデザインなのでプレゼントにも喜ばれそう。

「くまのプーさん」の立体感のあるアップリケ仕様がかわいい、ディズニーデザイン「アップリケ長財布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

