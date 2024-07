【週刊少年ジャンプ 2024年34号】7月22日 発売価格:300円

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年34号」を7月22日に発売した。価格は300円。

今週号では、「ONE PIECE」が27周年記念として巻頭カラーを務めているほか、「メメント・イン九龍」、「アオのハコ」、「夜桜さんちの大作戦」がセンターカラーとして掲載されている。

さらに、「ひまてん!」が新連載第3話として増大23ページ掲載されている。なお、今週は「呪術廻戦」が休載となっている。

