ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターとネームプレートのセット使いがかわいい、ディズニーデザイン「アクリルスタンドキーホルダー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アクリルスタンドキーホルダー」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:1,590円(税込)

セット内容:台座、本体、ネームプレート、キーホルダー(ボールチェーン)

主材:アクリル樹脂

組立て時サイズ:台座径約6cm、高さ約5.6〜11.3cm

※台座は共通サイズ、高さはキャラクターによって差があります

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

Disney Fanatsy ShopのSNS(Instagram、X)、東京駅店でアンケートを実施し(実施期間:2024.05.18〜05.27)、「グッズが欲しい!『プーさんの仲間』」のキャラクターが決定。

そんなファンの声を元にした『プーさんの仲間』のアクリルスタンドが登場☆

アクリルスタンドはコンパクトで持ち運びしやすいサイズで、バッグやポーチなどに付けて一緒におでかけができます。

デザインは全部で8種類がラインナップ。

クリストファー・ロビン

「クリストファー・ロビン」デザインのアクリルスタンド。

ベストにネクタイを着用し、片足をつけて座った姿がカッコイイ!

くりっとした大きな目が印象的です。

ティガー

「ティガー」のアクリルスタンド。

逆立ちで、今にもぴょんぴょんと動き出しそう☆

いつも元気いっぱいな「ティガー」らしいデザインです。

ピグレット

「ピグレット」デザインのアクリルスタンド。

トレードマークでもあるピンクの耳をなでている姿がとってもかわいい!

小さなサイズ感も再現されています。

イーヨー

「イーヨー」デザインのアクリルスタンド。

お花をむしゃむしゃと食べている「イーヨー」の姿にほっこり。

コロンとしたフォルムもかわいさ満点です◎

オウル

「オウル」デザインのアクリルスタンド。

「オウル」は腰に手をあてて、何かを言いたそうな表情をしています。

ふさふさの毛並みも忠実に表現!

カンガ&ルー

「カンガ」と「ルー」デザインのアクリルスタンド。

優しい表情で「ルー」を見つめる「カンガ」、そんな親子の姿に癒されます。

楽しそうな会話が聞こえてきそう☆

ラビット

「ラビット」デザインのアクリルスタンド。

にんじんをたくさん抱えている「ラビット」は嬉しそうな表情!

下を見てまた何かを見つけたようです。

ゴーファー

「ゴーファー」デザインのアクリルスタンド。

2本の前歯に、小さな耳や手がキュート☆

動きのあるポーズの「ゴーファー」は、飾る場所によって色々な楽しみ方ができそうです。

それぞれ後ろはシンプルなデザインになっています。

透明感がおしゃれ!

組み立ては本体とネームプレートを台座に差しこむだけでOKです。

アクリルスタンドとしての使用時はお好みでボールチェーンを外しても◎

好きなキャラクターと一緒に「くまのプーさん」と、はちみつの日をお祝い!

キャラクターとネームプレートのセット使いが可愛い、ディズニーデザイン「アクリルスタンドキーホルダー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

