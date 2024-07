セガプライズより、ディズニー&ピクサー作品のキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 Lぬいぐるみ おすわりポーズ “バターカップ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 Lぬいぐるみ おすわりポーズ “バターカップ”

登場時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約21×30×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『トイ・ストーリー』に登場する「バターカップ」

ハート型のお鼻がトレードマークの、金色の角を持ったユニコーンのぬいぐるみです!

今回登場するぬいぐるみは、かわいらしいおすわりポーズをしています。

クリッとした瞳で見つめる表情もかわいい☆

金色の角やふわふわのたてがみもしっかり再現されています。

ボリュームあるサイズで、お部屋に飾ればアクセントにもなりそうなプライズです。

おすわりポーズがかわいらしい「バターカップ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 Lぬいぐるみ おすわりポーズ “バターカップ”は、2024年7月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

