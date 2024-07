女優でタレントの矢吹奈子が、ラジオの情報エンタメバラエティ『レコメン!』(文化放送/毎週月〜木曜日 午後10時00分〜)にて、8月5日(月)より1ヵ月限定の『レコメン!シェアリング「アイアム ア ボートレーサー」』のコーナーに登場。ボートレーサー・宮崎安奈選手とともにボートレースやボートレーサーの魅力をたっぷり届ける。 この放送は、『レコメン!』が「推していきたいもの」をマンスリーでピックアップし

ログインして続きを読む

The post 矢吹奈子、ボートレーサー・宮崎安奈選手とともにボートレースの魅力をたっぷり伝える first appeared on GirlsNews.