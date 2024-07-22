【ピクミン テラリウムコレクション2】
今冬 発売予定
価格：1,430円

　リーメントは、ゲームグッズ「ピクミン テラリウムコレクション2」を今冬に発売する。価格は1,430円。

　本商品は、任天堂のアクションゲーム「ピクミン」シリーズをモチーフにしたアイテム。2023年に第1弾が発売されており、今回第2弾の発売が発表された。

　今回は「たよれる相棒」や「おうち探索」、「浜辺のたたかい」、「夜の探索」、「こおりづけ」、「ダンドリバトル」の6種がラインナップ。シリーズ最新作「ピクミン4」からはオッチンや氷ピクミンが登場しており、ヒカリピクミンが登場する「夜の探索」は暗闇で光る蓄光仕様となっている。

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