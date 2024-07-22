「ピクミン テラリウムコレクション」第2弾が今冬発売決定！ オッチンや氷ピクミンも登場
【ピクミン テラリウムコレクション2】
今冬 発売予定
価格：1,430円
(C) Nintendo (C)2024 RE-MENT
今冬 発売予定
価格：1,430円
リーメントは、ゲームグッズ「ピクミン テラリウムコレクション2」を今冬に発売する。価格は1,430円。
本商品は、任天堂のアクションゲーム「ピクミン」シリーズをモチーフにしたアイテム。2023年に第1弾が発売されており、今回第2弾の発売が発表された。
今回は「たよれる相棒」や「おうち探索」、「浜辺のたたかい」、「夜の探索」、「こおりづけ」、「ダンドリバトル」の6種がラインナップ。シリーズ最新作「ピクミン4」からはオッチンや氷ピクミンが登場しており、ヒカリピクミンが登場する「夜の探索」は暗闇で光る蓄光仕様となっている。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) July 21, 2024
【ピクミン テラリウムコレクション2】
ピクミンたちの活躍を再現したテラリウム第2弾が発売決定！
今冬発売予定。全6種。1430円（税抜価格1300円）。#ピクミン #テラリウム pic.twitter.com/DO0FqNezJy
(C) Nintendo (C)2024 RE-MENT