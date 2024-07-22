kobore、デジタルシングル「パーフェクトブルー」のリリースが7/24に決定
koboreが、新曲「パーフェクトブルー」を7月24日(水)にデジタルリリースする。
「パーフェクトブルー」は、爽快感溢れるバンドサウンドと力強いメッセージで日々走り続ける人たちに送る応援サマーソング。さらに、7月22日（月）にはα-STATION「AWESOME NEW」(毎週月曜日19:00-21:00 O.A)にて先行オンエアされることも決定している。
リリース発表に伴い、Apple Music、SpotifyにてPre-add/Pre-save(ライブラリ追加予約)もスタート。登録を行うと配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加される。
リリース情報
2024.7.24 (Wed) Digital Release
配信URL：https://kobore.lnk.to/PerfectBlue
ライブ・イベント情報
Vol.14
10月30日(水) 梅田Shangri-La
Open 18:30/Start 19:00
※対バンゲスト後日発表
Vol.15
10月31日(木) 名古屋CLUB UPSET
Open 18:30/Start 19:00
※対バンゲスト後日発表
Vol.16
11月04日(月・祝) SHIBUYA CLUB QUATTRO
Open 16:00/Start 17:00
※対バンゲスト後日発表
前売:\4,000(税込) +ドリンク代
【オフィシャル先行】
受付期間：7月18日(木)12:00〜8月1日(木)23:59
URL： https://eplus.jp/kobore2024/
関連リンク◆kobore オフィシャルサイト