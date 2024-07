2NE1が8年ぶり完全体復活、単独コン開催へ！BLACKPINKカムバ、新グループなど期待高まるYG

YGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが、2NE1の新プロジェクトを電撃発表した。

【写真】BIGBANGも!往年のYGファミリー勢揃い!CLが公開

さらに、今年下半期から来年まで続くYGアーティストたちの活発な活動も併せて公開し、注目を集めている。

YGは22日、公式ブログに「YG Announcement 2NE1/2025 YG PLAN」を掲載。ヤン総括がデビュー15周年を迎えた2NE1との協業を公式化し、今後の活動計画を直接紹介する映像だった。

先立ってYGは、ソウル合井洞(ハプチョンドン)の新社屋でヤン総括と2NE1の4人が約8年ぶりに公式ミーティングを行ったと明らかに。全世界のファンの注目を集めた“話題の会合”が、協業という結果となったようだ。

(画像=YGエンターテインメント)ヤン・ヒョンソク総括プロデューサー

ヤン総括の決断に2NE1の強い意志が加わったことで完成した今回のプロジェクトの始まりは、単独コンサートの開催だ。2NE1はYGの全面的な支援の下、10月初めにソウルでコンサートを行う。続いて日本の大阪、東京をはじめ、その他の地域のグローバルツアーまで追加計画中だという。

ヤン総括は、「今回の公演は非常に格別だろう。2NE1と一緒に育ち、彼女たちの音楽を聴いていた世代が思い出を共有している。すべてのスタッフと一生懸命努力して、成功的な公演を作り上げる」と話した。

さらに、YG所属アーティストの“攻撃的”な活動プランも公開。「2025年は多くのアーティストが同時に活動することになるだろう」とし、「BLACKPINKのカムバックとワールドツアーが始まる年」と耳打ちした。続いて、TREASURE、BABYMONSTERのワールドツアーを通じて、グローバル市場の攻略に乗り出す見通しだ。

(画像=YGエンターテインメント)2NE1

また別の嬉しいニュースもある。AKMUは現在新アルバムの制作に励んでおり、そして12月末にはソン・ミノ、カン・スンユンが除隊を控えているだけに、WINNERの完全体活動も遠くない。何よりも、新グループローンチに向けた作業がスピード感を持って推進されている。ヤン総括が新グループに自ら言及したのは今回が初めてだ。

ヤン総括は、「仮称“NEXT MONSTER”が待機中だ。来年は新人グループを必ずファンの皆さんに紹介する」とし、「多くのYG歌手がファンの方々とともにできる時間を作るように熱心にする」と伝え、応援を頼んだ。

なお、この日の映像の最後には2NE1のデビューシングル『Fire』をはじめ、『I Don't Care」、『Try to Follow Me』『Can't Nobody』『Go Away』『Clap Your Hands』『I AM THE BEST』など、数多くのヒット曲がメドレーで盛り込まれ、彼女たちの帰還に向けて期待感を高めた。