22日午前10時7分ごろ、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の白河市、田村市、泉崎村、矢祭町、浅川町、大熊町、浪江町、それに葛尾村、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、大洗町、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、筑西市、桜川市、それに鉾田市、栃木県の宇都宮市、鹿沼市、茂木町、壬生町、それに高根沢町、埼玉県の加須市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

白河市 田村市 泉崎村

矢祭町 浅川町 大熊町

浪江町 葛尾村



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 大洗町

城里町 東海村 大子町

土浦市 石岡市 筑西市

桜川市 鉾田市



□栃木県

宇都宮市 鹿沼市 茂木町

壬生町 高根沢町



□埼玉県

加須市

■震度2

□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

二本松市 福島伊達市 本宮市

川俣町 鏡石町 天栄村

西郷村 中島村 矢吹町

棚倉町 石川町 玉川村

古殿町 小野町 いわき市

相馬市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

双葉町 新地町 飯舘村

喜多方市 会津坂下町 湯川村



□茨城県

北茨城市 小美玉市 茨城町

茨城古河市 結城市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

守谷市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 神栖市 行方市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

八千代町 五霞町 境町



□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

小山市 真岡市 栃木さくら市

那須烏山市 下野市 上三川町

益子町 市貝町 芳賀町

野木町 栃木那珂川町 日光市

大田原市 矢板市 那須塩原市

塩谷町 那須町



□埼玉県

行田市 羽生市 鴻巣市

久喜市 春日部市 北本市

川島町 宮代町



□宮城県

角田市 岩沼市 柴田町

山元町



□群馬県

桐生市 伊勢崎市 太田市

館林市 渋川市 板倉町

群馬明和町 千代田町 大泉町

邑楽町



□千葉県

香取市 山武市 多古町

千葉花見川区 千葉稲毛区 市川市

船橋市 野田市 成田市

習志野市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 白井市 富里市

■震度1

□福島県

桑折町 国見町 大玉村

塙町 鮫川村 平田村

三春町 会津若松市 下郷町

檜枝岐村 南会津町 磐梯町

猪苗代町 会津美里町



□茨城県

牛久市 河内町 利根町



□埼玉県

熊谷市 本庄市 東松山市

深谷市 滑川町 嵐山町

吉見町 鳩山町 ときがわ町

埼玉美里町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川越市 川口市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

蕨市 戸田市 志木市

和光市 新座市 桶川市

八潮市 富士見市 三郷市

坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市

吉川市 白岡市 伊奈町

毛呂山町 越生町 松伏町

秩父市 横瀬町 長瀞町



□宮城県

白石市 名取市 蔵王町

大河原町 村田町 宮城川崎町

丸森町 亘理町 気仙沼市

登米市 大崎市 涌谷町

宮城美里町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台泉区 石巻市

多賀城市 東松島市 松島町

利府町 大衡村



□群馬県

前橋市 高崎市 安中市

みどり市 吉岡町 沼田市

片品村



□千葉県

銚子市 東金市 旭市

匝瑳市 神崎町 芝山町

横芝光町 長南町 千葉中央区

千葉若葉区 千葉美浜区 松戸市

千葉佐倉市 柏市 我孫子市

四街道市 八街市 印西市

酒々井町 栄町



□岩手県

大船渡市 陸前高田市 釜石市

住田町 北上市 一関市



□山形県

上山市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 武蔵野市

調布市 小平市 西東京市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区

川崎中原区 川崎宮前区



□新潟県

長岡市 十日町市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。