THE BAWDIESが、ダブルアニーバーサリーを記念したバイナルコレクションズ『20th & 15th ANNIVERSARY VINYL COLLECTIONS』に収録される15曲のファン投票結果を発表した。2024年1月1日に結成20周年、4月22日にデビュー15周年を迎え、ダブルアニバーサリーイヤーとなるTHE BAWDIES。本作はダブルアニバーサリーを締めくくる、THE BAWDIESの20年を詰め込んだバイナルコレクションズ。インディー期の「YESTERDAY AND TODAY」から最新アルバムの「POPCORN」までのオリジナル楽曲134曲の中から、メンバーセレクトによる20曲+本日発表となったファン投票で選ばれた15曲の全35曲を4枚組LPに収録。

リリース情報



『20th & 15th ANNIVERSARY VINYL COLLECTIONS』2024年10月23日(水)Release予約:https://thebawdies.lnk.to/ANNIVERSARYCOLLECTIONS■Limited Edition (THE BAWDIES CLUB)[4LP+PHOTOBOOK + VINYL PLAYER]税抜価格:31,818円(税込価格:35,000円)■Limited Edition (Victor Online Store)[4LP+PHOTOBOOK + VINYL PLAYER]:VOSF-13086税抜価格:31,818円(税込価格:35,000円)■通常盤 [4LP+PHOTOBOOK]:VIZL-2352税抜価格:13,636円(税込価格:15,000円)【 LP収録曲 (4枚組LP/全35曲収録) 】・THIS IS MY COLLECTION -ROY- (5曲)・THIS IS MY COLLECTION -TAXMAN- (5曲)・THIS IS MY COLLECTION -JIM- (5曲)・THIS IS MY COLLECTION -MARCY- (5曲)・THIS IS YOUR COLLECTION (15曲)LEMONADEHOT DOGKICKS!B.P.BI'M IN LOVE WITH YOUHAPPY RAYSKEEP YOU HAPPYEMOTION POTIONJUST BE COOLRAINY DAYROCK ME BABYIT'S TOO LATEI BEG YOUSAD SONGSKIPPIN’ STONES【20th & 15th ANNIVERSARY VINYL PLAYER詳細】レコードプレイヤーはION Audio社の“Vinyl Motion”をベースとし、レトロなスーツケースを模したボディ、およびスリップマットなどには、歴代のジャケット写真を散りばめたTHE BAWDIESのオリジナルデザインが施されている。充電池やステレオ・スピーカー、USB端子を備えたオールインワン・アナログ・レコードプレーヤー。内蔵のステレオ・スピーカーでのリスニングはもちろん、ヘッドホンでのリスニングや、RCA端子で接続してご自宅のコンポから出力することも可能。更に、内蔵充電池を搭載しているので場所を問わず、あらゆるシーンでレコード盤を楽しむことが可能。※THE BAWDIES CLUB にて2024年9月30日(月)23:59までにご注文の方は発売日前日2024年10月22日(火)にお届けとなります。※THE BAWDIES CLUB にて2024年10月1日(火)00:00以降ご注文の方とVICTOR ONLINE STOREにてご注文の方は発売日2024年10月23日(水)以降順次発送を予定しております。※THE BAWDIES CLUBでは、Limited Editionのみの販売となります。