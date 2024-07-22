THE BAWDIES、バイナルコレクションズ15曲のファン投票結果発表
THE BAWDIESが、ダブルアニーバーサリーを記念したバイナルコレクションズ『20th & 15th ANNIVERSARY VINYL COLLECTIONS』に収録される15曲のファン投票結果を発表した。
2024年1月1日に結成20周年、4月22日にデビュー15周年を迎え、ダブルアニバーサリーイヤーとなるTHE BAWDIES。本作はダブルアニバーサリーを締めくくる、THE BAWDIESの20年を詰め込んだバイナルコレクションズ。インディー期の「YESTERDAY AND TODAY」から最新アルバムの「POPCORN」までのオリジナル楽曲134曲の中から、メンバーセレクトによる20曲＋本日発表となったファン投票で選ばれた15曲の全35曲を4枚組LPに収録。
そしてTHE BAWDIES CLUB / VICTOR ONLINE STOREでは数量限定で、オリジナルレコードプレーヤー「20th & 15th ANNIVERSARY VINYL PLAYER」を同梱したLimited Editionの発売も発表された。Limited Edition購入者限定特典として、スーツ着用のTHE BAWDIESメンバー全員との特別なフォトセッション＜THANKSGIVING!! PHOTO SESSION＞を東京・大阪・名古屋の3会場で開催することが発表された。
リリース情報
2024年10月23日（水）Release
予約：https://thebawdies.lnk.to/ANNIVERSARYCOLLECTIONS
■Limited Edition (THE BAWDIES CLUB)[4LP+PHOTOBOOK + VINYL PLAYER]
税抜価格：31,818円（税込価格：35,000円）
■Limited Edition (Victor Online Store)[4LP+PHOTOBOOK + VINYL PLAYER]：VOSF-13086
税抜価格：31,818円（税込価格：35,000円）
■通常盤 [4LP+PHOTOBOOK]：VIZL-2352
税抜価格：13,636円（税込価格：15,000円）
【 LP収録曲 (4枚組LP/全35曲収録) 】
・THIS IS MY COLLECTION -ROY- (5曲)
・THIS IS MY COLLECTION -TAXMAN- (5曲)
・THIS IS MY COLLECTION -JIM- (5曲)
・THIS IS MY COLLECTION -MARCY- (5曲)
・THIS IS YOUR COLLECTION (15曲)
LEMONADE
HOT DOG
KICKS!
B.P.B
I'M IN LOVE WITH YOU
HAPPY RAYS
KEEP YOU HAPPY
EMOTION POTION
JUST BE COOL
RAINY DAY
ROCK ME BABY
IT'S TOO LATE
I BEG YOU
SAD SONG
SKIPPIN’ STONES
【20th & 15th ANNIVERSARY VINYL PLAYER詳細】
レコードプレイヤーはION Audio社の“Vinyl Motion”をベースとし、レトロなスーツケースを模したボディ、およびスリップマットなどには、歴代のジャケット写真を散りばめたTHE BAWDIESのオリジナルデザインが施されている。
充電池やステレオ・スピーカー、USB端子を備えたオールインワン・アナログ・レコードプレーヤー。内蔵のステレオ・スピーカーでのリスニングはもちろん、ヘッドホンでのリスニングや、RCA端子で接続してご自宅のコンポから出力することも可能。
更に、内蔵充電池を搭載しているので場所を問わず、あらゆるシーンでレコード盤を楽しむことが可能。
※THE BAWDIES CLUB にて2024年9月30日(月)23:59までにご注文の方は発売日前日2024年10月22日(火)にお届けとなります。
※THE BAWDIES CLUB にて2024年10月1日(火)00:00以降ご注文の方とVICTOR ONLINE STOREにてご注文の方は発売日2024年10月23日(水)以降順次発送を予定しております。
※THE BAWDIES CLUBでは、Limited Editionのみの販売となります。
ライブ・イベント情報
2024年10月26日(土) 大阪城野外音楽堂
OPEN 16:45 / START 17:30
問い合わせ先 : SOUND CREATOR 06-6357-4400
2024年11月4日(月・祝) 昭和女子大学 人見記念講堂
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ先 : HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
【THE BAWDIES CLUBチケット最速先行】
受付期間：〜7月15日(月・祝)23:59
チケット料金：前売り \6,500 / 当日 \7,000
特設サイトはこちら：https://thebawdies.com/contents/specialpage/never_ending_story
ライブ・イベント情報
11月8日（金）名古屋 Electric Lady Land
OPEN 18:15 / START 19:00
ADV TICKET \5,500
w/ JUN SKY WALKER(S)
チケット発売日：8月3日(土) 10:00〜
問い合わせ先 : ELL 052-201-5004 (14:00〜19:00)
特設サイトはこちら：http://junskywalkers.jp