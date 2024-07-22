１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．１３ドル（－２．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９９．１ドル（－５７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９０８．８セント（－９０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．７５セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９０．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９７．２５セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．３６（－５．２３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．１３ドル（－２．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９９．１ドル（－５７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９０８．８セント（－９０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．７５セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９０．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９７．２５セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．３６（－５．２３）
出所：MINKABU PRESS