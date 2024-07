いきものがかりが、マカオ・Galaxy Arenaで開催された<Tencent Music Entertainment Awards>に出演した。<Tencent Music Entertainment Awards>(TMEA)は、中国を代表するIT企業テンセントの音楽部門Tencent Music Entertainment Group(TME)が主催する音楽イベントで、7月21日に開催された授賞式では、レッドカーペットを歩きインタビューにも答え「ブルーバード」と「SAKURA」を披露した。海外アワードで初めてとなる「年間最も聞かれた海外シングル」賞を受賞し、「自分たちの作った楽曲がこのように聞かれていて、本当に夢のようです。これからも聞いていただけたら嬉しいです。本当に感謝しています。ありがとうございます」とコメント。

「晴々!/青のなかで」



7月17日発売購入:https://erj.lnk.to/harebare_aononakade初回生産限定盤 CD+BD 【ESCL-5983〜5984】 2,700円+税*スリーブケース仕様*いきものカード067封入通常盤(初回仕様) 【ESCL-5985】 1,300円+税*いきものカード067封入(初回仕様のみ)期間限定盤 CD+BD 【ESCL-5986〜5987】 1,800円+税*TVアニメ「天穂のサクナヒメ」描きおろしジャケット仕様*いきものカード067封入1.晴々!2.青のなかで3.Challenger4.晴々! -instrumental-5.青のなかで -instrumental-6.Challenger -instrumental-初回生産限定盤 Blu-ray「晴々!」Music Video「晴々!」Music Video Behind The Scenes「青のなかで」Music Video「青のなかで」Music Video Behind The Scenes【期間生産限定盤 Blu-ray収録内容】TVアニメ「天穂のサクナヒメ」ノンクレジットオープニング映像