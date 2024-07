ラ・ベットラ・ダ・オチアイのコラボメニューも！東武百貨店 池袋本店「イタリア展」「チーズとアイスSHOW」

東武百貨店 池袋本店は、7月18日(木)から23日(火)の6日間、8階催事場にて「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」を同時開催します。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」「チーズとアイスSHOW」

「イタリア展」の注目は、東武限定のコラボコースメニュー。

[ラ・ベットラ・ダ・オチアイ]オーナーシェフの落合 務氏と、[リストランテ・アルポルト]オーナーシェフの片岡 護氏がコラボレーションしたコース料理を堪能できます。

その他にもイタリアの名産である「レモン」を特集し、食品から雑貨までレモンで彩ります。

「チーズとアイスSHOW」の注目は、ショコラの名店が手がけるアイス。

暑い季節にこだわりのアイスを食べてひんやり&プチ贅沢を楽しめます。

「イタリア展」

◆イタリア料理界の有名シェフがコラボ!東武限定コースメニューをイートインで

[ラ・ベットラ・ダ・オチアイ]と[リストランテ・アルポルト]の料理を、それぞれ一皿で味わえる東武限定のコースメニュー。

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約210坪

(「イタリア展」約160坪/「チーズとアイスSHOW」約50坪)

期間 :2024年7月18日(木)〜23日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前、

コラボコースメニューは1時間前がラストオーダーとなります。

店舗 :「イタリア展」38店舗/「チーズとアイスSHOW」9店舗

【コラボコースメニュー】《東武限定品》

コラボコースメニューは閉場1時間前がラストオーダーとなります。

イートイン 3,300円

(1)前菜(シェフのコラボプレート)

(2)ハーフ&ハーフパスタ(ラ・ベットラ/アルポルトより各1種ずつ選べます。)

(3)ドルチェ(シェフのコラボプレート)

■コーヒー、アイスティー、アイスコーヒー

(飲み物はいずれか1杯選べます。)

※イベント開催のため、7月18日(木)・19日(金) 午後3時から5時は料理の提供はありません。

◆レモン特集 スイーツやお酒、雑貨までレモン尽くし

【オスピターレ】

「スフォリアテッラ スペシャルシチリアレモン」

481円(1個)《実演》

バリバリとした食感の生地に、シチリアレモンクリームと、レモンピールをたっぷりといれたスフォリアテッラ。

表面はレモンチョコでコーティング。

【リモーネリモーネ】

「リモンチェッロ イタリア」

2,420円(1本/40ml)《販売予定50点》

レモンの皮から作られる南イタリア伝統のお酒。

絵付け師がひとつずつ手描きしたボトル。

【ルッカ】

「〈テシトゥーラ トスカーナ テレリーエ〉リネンテーブルクロス リモンチェッロ」

41,800円(約160×230cm)

フィレンツェのリネンメーカーのテーブルクロス。

レモン柄を大きくあしらった鮮やかな一枚。

【ジラソーレ】

「カトラリー入れ」

13,200円(1個/約W10×H17×D16cm)《限定5点》

シチリア島を代表する陶器、チェラミケ・ディ・シチーリア陶器のカトラリー入れ。

色鮮やかなのが特徴。

「チーズとアイスSHOW」

◆濃厚でクリーミーな味わいのチーズグルメ

【八雲イタリアン ピアット】《東武限定品》

「夏野菜とクアトロフォルマッジのピッツァ」

1,620円(1枚)《各日販売予定20点》

北海道産野菜と、4種類のチーズ、ホワイトソースをかけたピッツァ。

※写真は解凍・調理後の状態です。

【Mr.CHEESECAKE】《初出店》

「Mr.CHEESECAKE Classic」

3,591円(1本/約17cm)

小麦粉を使わない製法で仕上げ、湯煎焼きをすることで上はしっかりベイク、下はレアチーズケーキの様な滑らかさを表現。

【ラニーチーズ】

「羽二重バターチーズサンド5種アソート」

2,700円(5個入)《各日数量限定》

「羽二重餅」とフレッシュバターを使用したバタークリーム、各種フレーバーの食材や餡子をチーズクッキーでサンド。

和×洋の食べ応えのあるチーズスイーツ。

◆ショコラの名店が手がけるアイスや、イタリアのかき氷「グラニータ」でプチ贅沢!

【ピエール マルコリーニ】

「ソフトクリーム フランボワーズ」

イートイン 880円(1個)

ショコラの名店「ピエール マルコリーニ」が手がけるアイス。

オリジナルクーベルチュールを使用した濃厚なソフトショコラに、フランボワーズソースとフランボワーズクリスピーの組み合わせ。

人気のチョコレート「クール シリーズ」も贅沢に1粒トッピング。

【ショコラティエ パレドオール】

「ソフトパレドオール カカオバナーヌ」

イートイン 880円(1個)

ショコラの名店「ショコラティエ パレドオール」が手がけるアイス。

濃厚なバナナの味わいと、芳醇なカカオの風味がマッチ。

【プレフェリータ】《東武限定品》

「グラニータ シチリアレモン」

イートイン 693円(1杯)

「グラニータ」とはイタリアのかき氷のこと。

シャーベットやジェラートよりも、シャリシャリとした粒状の食感を楽しむことができる。

※写真はイメージです。

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※イタリア産以外の食材を使用している場合があります。

※7月12日(金)時点の内容です。

