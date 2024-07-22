KODAK２機種がワンツーフィニッシュ 今売れてるコンパクトデジカメTOP10 2024/7/22
「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
3位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
4位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
5位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
6位 PIXPRO FZ45 レッド
FZ45(RED)（KODAK）
7位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
8位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
9位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
10位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
3位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
4位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
5位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
FZ45(RED)（KODAK）
7位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
8位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
9位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
10位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。