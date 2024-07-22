µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¹æµã Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ëµã¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¹ñ³«ºÅÂç²ñ
¡ÚÃ»´üÏ¢ºÜ¡Û¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
Âè4²ó¡¿2021Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«Ëë¤Þ¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤ò¾¯¤·¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á£´Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼êÁª¹Í¤äÀ®ÀÓ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ê¤É¤ò¸Ü¤ß¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤ä¡¢¸½ºß¤È¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£Âè£´²ó¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ£±Ç¯±ä´ü¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤À¡½¡½¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡photo by JMPA
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¾·½¸¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£·ë¶É¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¡ÊOA¡ËÏÈ¤ÎÁª¼êÈ´¤¤Î"½ã£Õ¡Ý23ÂåÉ½"¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÎÇÛÎ¸¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÈ¿Ä®¹¯¼£µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¤ä¤ë¸ÞÎØ¤À¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¡×¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ëºÝ¤Î¸ò¾Ä¤Ë¡¢¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄËãÌé¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡¢±óÆ£¹Ò¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î£ÁÂåÉ½¤Î¼çÎÏÃæ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò£³¿ÍÂ·¤¨¡¢¤·¤«¤â¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£¶·î¤Î³èÆ°¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±ß³ê¤µ¤Ï²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÅö»þ¤¹¤Ç¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤È¤Î¸ò¾Ä¤â¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ë¾¤àÁª¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÈ¿Ä®°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤À¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÁª¼êÁª¹Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÅìµþ¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÆîÊÆ¡¢ËÌÃæÊÆ¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°±óÀ¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢ÅìµþÀ¤Âå¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÜÈÖ¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÊË¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢2017¡¢2019Ç¯£Õ¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÀïÎÏ¤òÅÐÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é³¤³°±óÀ¬¤ò½Å¤Í¤¿À®²Ì¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¤ä¤Ï¤êËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ë£±Ç¯±ä´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»°ãø·°¤ä´ú¼êÎç±û¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ¼çÎÏ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¤ËÍ½Äê¤É¤ª¤êÅìµþ¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿»°ãø¤È´ú¼ê¤Ï¡¢2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éOA¤ò½ü¤¤¤¿19¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£¹¿Í¤¬2022Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£°ìÅÙ¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥±¥¬¤Ç³°¤ì¤¿Ãæ»³ÍºÂÀ¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖÅìµþ·ÐÍ³¥«¥¿¡¼¥ë¹Ô¤¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬£ÁÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤â·óÇ¤¤·¡¢¡Ö£±¥Á¡¼¥à£²¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×¤ÎÂÎÀ©¤Ç¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Âç²ñ¤¬£±Ç¯±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê£ÁÂåÉ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁª¼êÁª¹Í¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í¤Î»öÂÖ¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£±Ç¯±ä´ü¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½½Ê¬¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤¬Ìµ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÂç¤¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎËþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀÌÜÁ°¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÂÐÀï½ç¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò£³ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£½éÀï¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤³¤½Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢µ×ÊÝ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥á¥¥·¥³Àï¤Ï£²¡Ý£±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ï£´¡Ý£°¤È¡¢ÆñÅ¨¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ°Ê¹ß¡¢£·Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°£³Ï¢¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£OA¤ÎÍ»¹ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤è¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï½ù¡¹¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢±äÄ¹Àï¤â´Þ¤á¤¿120Ê¬´Ö¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢PKÀï¤ØÆÍÆþ¡£¤³¤³¤ÏGKÃ«¹¸À¸¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢¿É¤¯¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿½à·è¾¡¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ï¤Ä¤¤¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡±äÄ¹¸åÈ¾¤Î115Ê¬¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤Ëº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌ´¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿¥á¥¥·¥³¤È¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆß¤¯¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á°È¾22Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢£±¡Ý£³¤Î´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°£³»î¹ç¤Ç£·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Î£³»î¹ç¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£±¥´¡¼¥ë¡£¼ºÂ®¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅìµþÀ¤Âå¤Î¤Ê¤«¤«¤é£¹¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££ÁÂåÉ½¤Ø¤ÎÀïÎÏÇÚ½Ð¤¬¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ò·ï¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢£´°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê»ÄÇ°¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚGK¡ÛÂçÇ÷·É²ð¡¢Ã«¹¸À¸¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡ÚDF¡ÛµÈÅÄËãÌé¡ÊOA¡Ë¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡ÊOA¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢´ú¼êÎç±û¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡ÚMF¡Û±óÆ£¹Ò¡ÊOA¡Ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡¢»°¹¥¹¯»ù¡¢»°ãø·°¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢ÅÄÃæÊË¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÚFW¡ÛÎÓÂçÃÏ¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢¾åÅÄåºÀ¤
¢¨OA¡á¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬22Ì¾¤Ë³ÈÂç