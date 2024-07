シャーリーズ・セロン主演、のアクション映画『オールド・ガード』(2020)。その続編となる『オールド・ガード2(原題)』のポストプロダクション(撮影後準備)が中断されていたことが明らかとなった。

米のインタビューに応じたセロンが、撮影は約2年前に終えていたものの、Netflix経営陣の交代もあって長期の遅延に直面していたと説明。「Netflixはかなりの入れ替わりを経験しました」と前置きし、「そのせいで身動きが取れなくなって、ポストプロダクションが開始から5週間で中断になった」と明かした。

また、2023年に起こった俳優組合と脚本家組合のストライキも、続編が予定通りに進まなかった原因の一つだと言われている。それでもセロンは、映画のキャンセルは心配していなかったという。「彼らは大きな変化を経験したし、それはよく理解できます。ようやく再開できて本当に興奮しています」とも述べたセロンは、「この映画が本当に大好きです」と付け加え、続編映画が「まもなくリリースされます」と強調した。

『オールド・ガード』は、不死の力を持ち、何世紀にもわたって歴史の影で暗躍し続けている傭兵集団を描くアクション映画。一団を率いる女兵士アンディと仲間たちは元CIA工作員の裏切りに遭い、不死の力を複製しようと企む謎の組織から狙われてしまう……。

現時点で、続編のプロットなどの詳細は不明。アンディ役を演じるセロンの他、ニッキー役のルカ・マリネッリ、ジョー役のマーワン・ケンザリ、コプリー役のキウェテル・イジョフォー、ナイル役のキキ・レインらが続投するという。

新キャストとして、『キル・ビル』シリーズのユマ・サーマン、『G.I. ジョー 漆黒のスネークアイズ』(2021)のヘンリー・ゴールディングが参加する。メガホンをとるのは、「YOU ―君がすべて―」「ザ・モーニング・ショー」などでエピソード監督を務めたヴィクトリア・マホーニー。

『オールド・ガード2(原題)』配信日の発表を待ちたい。

