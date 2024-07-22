JÌ¤·ÐÍ³¢ª²¤½£Ä©Àï¤Î°ïºà¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤Î¼«Éé¡Ä¼¡Âå¤Î¿¹ÊÝJÀµGK¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê
¡ÚÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó18¿Í¤Î¾ÓÁü¡ÛMF¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ËÇðU-18»þÂå¤«¤é°ÂÄê´¶¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢56Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡4°Ì¤Ç¥á¥À¥ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é3Ç¯¡¢´õË¾¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¤Ð¤ì¤·18Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ³²ò¤¯¤Ù¤¯¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¡Ö¾ÓÁü¡×¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼é¸î¿À¡¦¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¤»¤º¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë°ÜÀÒ¡£U-23¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢22-23¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÄÏ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¸å¤Îº£Ç¯7·î11Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º¹â¹»Â´¶È¸å¤Î10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò2¡¢3Ç¯·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é³¤³°¤Ë½Ð¤ÆÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¹âÂ´Â¨¤Ç¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤°¤Ë³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤ºÍÇ½¤Î1¿Í¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ÍýÍ³¤ÏÈà¤¬³¤³°¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÄ¹¤¤¼êÂ¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Ãå¼Â¤ËGK¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇðU-18»þÂå¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¡¢½ÐÈÖ¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤ÇÀµGK¤òÄÏ¤ó¤Ç¤«¤é¤â¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥×¥ì¡¼¤ÎÇÈ¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡Ö¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àï¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êGK¤ÏºÇ¸å¤ÎºÖ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ð¸³¤·¤¿¼ºÇÔ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°¤Ë·è°Õ¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó°ÜÀÒ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ÈÇðU-18¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥«¥¹¹ñºÝ¥«¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤ÈÂç²ñºÇÍ¥½¨GK¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤â³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤Þ¤º¤Ë³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡È´·²¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¤È¥»¡¼¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë¥°¥ó¤È¿¤Ó¤ë¼êÂ¡£Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤è¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢GK¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼¡À¤Âå¤ÎGK¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÈà¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Èà¤Ï4¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Î»þ´Ö¤ò¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÇUEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ç¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«B¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Èà¤¬Ë¾¤ó¤À·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î4¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤³¤½°ã¤¨¤É¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÅÚÂæ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë4·î¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤âÁ´¤¯Æ°¤¼¤º¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤âÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤âÇÈ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËPK¤ò¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£MVPµé¤Î³èÌö¤ÇÍ¥¾¡¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÁ°¤ËÀµGK¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÅÚÂæ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡º£¡¢AÂåÉ½¤Î¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀîÅç±Ê»Ì¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤«¤é¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤Ï¸¢ÅÄ½¤°ì¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¼¡¡×¤¬¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®µ×ÊÝ¤Î2³ØÇ¯²¼¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤â¤½¤ÎºÂ¤ò¸×»ëÃ¸¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÈà¤¬¤³¤ì¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÂ³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÏÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë