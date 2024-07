現在シーズン3の撮影が進められている「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」。サマンサ役のキム・キャトラルが出演の噂を否定した。

キムはシーズン2の最終話にワンシーンだけカムバックした。カメオ出演ではあったけれどゴージャスなファッションも姉御肌なところも「セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)」時代の彼女と変わらず、ファンは大喜び。カムバックは大成功を収めた。一部のマスコミからはこのシーンが好評だったのを受けてキムがシーズン3に正式に出演するという噂が浮上、契約を交わしたという報道も出てきていた。

今月初めにある関係者はエンタメサイト「ライフ&スタイル」に「番組側はサマンサのカムバックへの道を作った。だからキムとの契約はもう済んでいて発表するタイミングを待っているだけだろう」とコメント。「サマンサのシーンはすべてロンドンで撮るという話だ。番組側はキムに出てもらえるよう多額のギャラを払って努力するだろう。彼女はSATCの中心的存在なのだから、番組側は彼女の条件を飲むはずだ」。

あるファンがSNSでこのニュースをシェアすると、キムが反応。「あら親切にありがとう。でも私は出演しない」。噂をあっさり否定した。

ちなみに雑誌アメリカ版『ELLE』の情報によるとキムはシーズン2の約2分間の出演で約100万ポンド(約2億円)の報酬を手にしたという。とはいえお金が目当てだったわけではもちろんなく、カメオ出演を引き受けたのは「SATC」25周年を祝ってファンにプレゼントを贈りたかったからだと報じられている。ファン思いのキムがいつの日かまた心変わりしてくれることを祈りたいもの。