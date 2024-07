HiHi Jets井上瑞稀&橋本涼、美 少年の那須雄登&浮所飛貴、Go! Go! kidsらSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアが某日、東京・EXシアター六本木で行われた「マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ! 西だ! 全員集合」の公開ゲネプロ・取材会に登場。本記事では、那須・浮所のパフォーマンスの様子とコメントを届ける。(本記事は、一部パフォーマンス楽曲名や写真を含みます)

那須雄登、浮所飛貴

○■那須雄登&浮所飛貴、ゲネプロで3曲披露毎年夏の恒例となっているEXシアター六本木でのジュニアライブ。今年は、井上瑞稀&橋本涼、那須雄登&浮所飛貴、AmBitious、Boys beと4グループに分かれ、7月19日〜8月25日に全57公演(※予定)のステージを届ける。“うきなす”こと那須と浮所の公演には、阿達慶、安達柊我、壹岐碧、岡橋亮汰、久我一智、小久保向一朗、小山十輝、末永光、鈴木瑛朝、高橋奏琉、高橋曽良、千井野空翔、鍋田大成、林田芯、堀口由翔、渡辺惟良が出演。ゲネプロでは、2人がアイコンタクトと笑顔を交わしながら、ステッキを使ったりペアダンスを披露したりと、息の合ったパフォーマンスで「THE FINEST」(timelesz)、「Fantastic Ride」(A.B.C-Z)を届けた。「魔法の夜」(美 少年)では、那須がひざまずき、浮所がその手を取る振り付けも。○■浮所飛貴、“うきなすのリーダー”宣言パフォーマンス後の取材会で浮所は「うきなすのリーダー、浮所飛貴です! よろしくお願いします! 今日からリーダーになりました!……ウソです」とお茶目に自己紹介。ジュニアは代表して千井野が「ミライボーイズ16人です、よろしくお願いします!」と挨拶した。日頃は美 少年として6人で活躍している那須と浮所。グループでのライブとの違いを聞かれた那須は、「はしみずの2人もそうだと思うんですけど、グループから2人だけでライブをするのは初めてで、めちゃくちゃ体力がいるなと。リハの段階でこんなに汗をかいたライブはないし、3曲のブロックを踊るごとに足が痙攣しちゃうくらい。ほかのメンバーのありがたみを感じます。いつも助けてもらってるんだなって」と、体力の消耗を明かし、改めてメンバーに感謝を述べた。那須の言葉を、共感が止まらないかのように「ほんとに!」と相づちを入れながら聞いていた浮所が、「今日、普段の(佐藤)龍我くらい汗かいてるんですよ」とメンバーの名前を挙げると、那須も「間違いない」と頷く。浮所は、「びっくりするくらい汗をかきながら、とにかく楽しくやってますね」と答えつつ、「いつもだったらファンの皆さんの視線は6分の1ですが、今回は2分の1で、普段の3倍見られると思うと緊張します。でも、めちゃくちゃ! 気持ちいいです。大好きです!」と興奮。「気持ち良くなりすぎて、僕の歌割りも歌ってますからね」とバラされると、「いつ那須が歌詞を忘れても大丈夫なようにしています」と自慢げに話すが、那須は「ちゃんと歌うから」と弁明していた。○■千井野空翔、先輩に刺激をもらっていることは?また、先輩から刺激をもらっていることは? と後輩ジュニアたちに質問が飛ぶと、元気に挙手した千井野が、「はしみずさんもそうなんですけど、うきなすさんは、お忙しい中でもヘッドホンをして自主練していて、休憩時間がない! なので僕たちも焦っちゃって、休みなんていらないって感じで頑張っております」と回答。記者から「厳しさはありましたか?」と聞かれ、うまく聞き取れなかった千井野が「誰がですか?」と聞き返すと、「誰か厳しい先輩がいたんですか?」と答えにくい質問をされてしまうことに。千井野は「やばいやばいやばい」と焦りながらも、「このお2人は本当に優しい」と那須と浮所の優しさを伝えるが、すかさず井上が「俺らが怖いみたいじゃん」とツッコむ。千井野が再度、那須と浮所について「優しいお2人が練習している姿に、僕たちもやらなきゃって気持ちが引っ張られます」と語ると、浮所は「そういう思いも込めて、二人で練習している姿を見てもらえたらと思っていて。だから少しでも刺激になっていたら、本望です。うれしいです」と喜んだ。○■那須雄登「ずっと一緒にやってきたバディ感を」そんな本公演の見どころについて那須は「2人だからこそ見せられるバディ感。同期で、同じ年で、ずっと一緒にやってきたので、その連携を見せたいなと。シンクロダンスやヒップホップ、ジャジーなコーナー、美 少年のライブじゃ見られないようなパフォーマンスを存分に楽しんでほしい」と、“うきなす”と呼ばれる2人のバディ感をアピール。浮所は、「アリーナ会場だと、双眼鏡をのぞいてやっと表情が見えるような遠い席もあると思うんですけど、久しぶりにEXシアターに戻ってこれて、双眼鏡がなくても楽しんでもらえる距離というのがすごくうれしくて。リハーサルから表情を作ったり、ダンスや歌のスキルアップをはかったり、いろんなことを頑張っているので、注目してほしいです」と、近い距離を楽しんでほしいと呼びかけた。最後に那須は「僕と浮所は、寝ても覚めてもずっと一緒にいて。毎日、稽古で会って、いろんなテレビや雑誌にもこの2人で呼んでいただいて、ファンの皆さんも含め、いろんな方が楽しみにしてくださっていると感じるので、皆さんの期待をめちゃくちゃ超えるようなパフォーマンスを、EXシアターでお見せしたいです。楽しみにしていてください」、浮所は「EXシアターから陽炎が見えるくらい、もっともっと暑い夏にしたいと思います。頑張ります!」と締めくくった。