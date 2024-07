トランプ暗殺未遂事件が「バイデン政権側によって仕組まれた計画」であると考えざるを得ない「新たな状況証拠」

シークレットサービス側の大きな矛盾

トランプの暗殺未遂事件は、バイデン政権側が狙撃犯のトーマス・マシュー・クルックスを泳がせたのではないかと考えたくなるほど警備が杜撰で、シークレットサービス側の説明も大きな矛盾をはらんだものだったということについては、過去2回にわたってお伝えした。今回はこれについての追加情報を挙げたい。

AP通信のファクトチェック記事を読んでいたら、シークレットサービスの広報官が、(シークレットサービスの)スナイパーは脅威を見つけたらいつでも行動するよう訓練され、指示を受けており、容疑者を無力化するのに、発砲前に(上部からの)指示を待つことはない、と語っているとの記述を見つけた。

〈 A spokesman for the Secret Service said snipers are trained and instructed to act whenever they see a threat, and do not await instructions before taking a shot to neutralize a suspect. 〉

●Online posts falsely claim sharpshooter was told not to fire on suspect in Trump shooting(AP Fact Check, July 16, 2024)

ところで、シークレットサービスはトランプの集会の銃撃犯を、銃弾が発射される20分前に視認していたということが報じられている。シークレットサービスのスナイパーは脅威を見つけたらいつでも行動するよう訓練され、指示を受けており、容疑者を無力化するために発砲する前に指示を待つことはないのであれば、この段階で狙撃犯であるクルックスは無力化されていたはずだ。

しかもこの段階であれば、狙撃犯の腕や足を狙うなどして、生きたまま無力化し、動機などの取り調べもできたはずだ。なぜこういう方向にいかなかったのか。訓練どおりに容疑者を無力化する行動に出なかったスナイパーの行動は、シークレットサービス内でも問題視すべきだが、そんな話は一向に上がってこない。

こうしてみると、シークレットサービスのトップの側に、銃撃犯にトランプを狙わせたかった、そしてそのうえでその狙撃犯の口封じがしたかったのではないかというのは、極端な推論とまでは言えないだろう。

やはりクルックスを泳がせていたのでは?

なお、集会当日の集会開始の数時間前に、クルックスは集会会場の上空をドローンを飛ばして自由に事前調査できていたことも明らかになっている。

●Trump shooter used a DRONE to scope out rally grounds just HOURS before ex-president's speech - as stunning details are revealed in another huge security failure(DailyMail, 20 July 2024)

当日の集会で金属探知機で引っ掛かり、不審人物として目を離さないようにとの連絡が行われていた人物が、その後も何度も警備側に目撃されながらそのたびごとに姿を消し、トランプが使う演台との距離を距離計を出して測定しながら、再び姿を消すことができ、最終的にはやすやすとトランプを狙いやすい屋根に登ることができた。

その屋根は傾斜があって危険だから、安全面を考えて、警備側の人間を上げることはしなかったという頓珍漢な説明を、シークレットサービスのトップであるチアトル局長は語った。ここまで来ると、やはりシークレットサービス側はクルックスを泳がせていたのではないかと真剣に疑いたくなる。

ジョシュ・ホーリー上院議員は、内部告発者から得た情報として、トランプの警備員のほとんどはシークレットサービスですらなく、国土安全保障省は準備不足で経験不足の人員を配置したことを伝えた。シークレットサービスの訓練を受けたことすらなく、こうしたイベントに備えるための標準的なプロトコルを理解していなかったというのである。

ホーリー議員が内部通報者から入手した情報はそれだけではない。通常であれば、訓練を受けた警察犬を警備に使うのが通例なのに、このトランプの集会にはそれすら用意されてもいなかった。

資格のない人間でも舞台裏にアクセスできるようにしていたことも明らかになった。この舞台裏というのは、トランプなどの登壇者が待機する場所のことだろうが、ここに入れるのはセキュリティ側でも一部の人間に限定されているはずなのに、トランプのこの集会ではそのルールが守られていなかったというのだ。

さらに、トランプがスピーチする演台の周囲に設けられるセキュリティバッファを適切に警備せず、適切な間隔で防御人員を配置していなかったことも明らかになった。

ホーリー議員はこの内部告発者のタレコミを確認するために、国土安全保障省のマヨルカス長官にこの件を確かめる質問状を送った。そしてその質問状の中で、ホーリー議員は、議員側がシークレットサービス側と連絡を取る電話回線が突然使えなくなり、議会側からシークレットサービスに簡単に質問すらできなくなったことまで明らかにしている。

●Hawley Reveals New Whistleblower Allegations Exposing ‘Loose’ Security Ahead of Trump Assassination Attempt(July 19, 2024)

ホーリー議員はFOXニュースのショーン・ハニティーの番組に出演して、内部告発者の話として、会場にはチェックされていない人でも入れるようにされていたことも明らかにした。さらに現場の警備担当者の中で連絡用の通信チャンネルが統一されておらず、何種類もの異なった通信チャンネルを使ってやりとりされていたことも明らかにした。

●Sen. Hawley: Secret Service Whistleblower Tells Me Trump Detail Was Mostly From Other Federal Agencies(July 20, 2024)

音響分析で判明した新たな事実

また、CNNは「音響分析はトランプの集会で3つもの武器が火を吹いたことを示唆する」という記事をアップした。

●Audio forensics suggest as many as three weapons fired at Trump rally(CNN, July 15, 2024)

この記事には以下のような記述がある。

「デンバーにあるコロラド大学の国立メディア法医学センター所長のカタリン・グリゴラス氏と、同機関の上級専門研究員であるコール・ホワイトコットン氏による音声分析によると、最初の3発は武器Aと一致し、次の5発は武器Bと一致し、最後の音響インパルスは武器Cの可能性があるものから発せられたとのこと」

最後の一発はシークレットサービスのカウンタースナイパーによる銃撃で、最初の3発が銃撃を行ったクルックスのものだと思われるが、では残りの5発は一体誰が撃ったものなのか? これはクルックスの行動に合わせて行動した銃撃犯が他にいたことを示唆している。

そしてその人物はクルックスの行動を事前に了解したうえで、クルックスに合わせて銃撃を行ったことになる。そしてこちらの銃撃犯は見逃されていることになる。

ではその銃撃犯がどこにいたのか。それは会場近くにあるウォータータワーではないかという噂があり、確かに距離的には適度で、そこから撃った人を見たという目撃証言もある。

ただし、そのウォータータワーを狙撃事件の直後に撮影した人の写真によると、そこに人の姿は確認できない。このウォータータワーに付いている星のようなマークとか、最上部に作られた黒い影が、人のように見えただけかもしれない。

それでも、音響分析によれば、会場周辺にもうひとり5発銃撃したと思われる人物がいて、クルックスとこのもう一人の銃撃犯は共謀して動いていた可能性が極めて高いと言わざるをえないのだ。

そして当然FBIはこの情報を知っているはずだが、それなのになぜかクルックスの単独犯行の線で捜査をしていると報じられている。このFBIの姿勢は不自然であり、音響分析の結果をどうして無視しているのかについて、FBIは的確に説明する必要があるのではないか。

バイデン政権が絡んでいる可能性

そしてクルックスの単独犯行ではないとすれば、そこにバイデン政権が絡んでいる可能性も高くなるだろう。

実はファーストレディーのジル・バイデンは、トランプ前大統領の集会と同じ7月13日の午後5時から、ピッツバーグで選挙イベントを行っていた。この件について、リアルクリアポリティクスの記者であるスーザン・クラブトゥリー氏が、重大なことをX上に投稿していた。

「以下は、私の秘密の情報源が挙げた問題だ。シークレットサービスのリソースが(同日の同時刻に開かれる)ジル・バイデンのイベントに向けられ、トランプのイベントには使われなかった。シークレットサービス側の2つの情報源によると、元大統領であるトランプに適用されるプロトコルに従ったためだという。

また、トランプの通常部隊が過重労働(7日間連続で働いている者もいる)のため、集会の警備には(トランプの通常部隊ではない)さまざまな現場警察官からの補助エージェントが多数派遣され、カウンター・スナイパーはわずか2人だった」

しかも、警備側のカウンタースナイパーの背中にはPOLICEの文字が書かれていた。つまり彼らも本当はシークレットサービスではなく、地元の警察官だったのだろう。

そうすると、AP通信に語られていた、「シークレットサービスのスナイパーは脅威を見つけたらいつでも行動するよう訓練され、指示を受けており、容疑者を無力化するために発砲する前に指示を待つことはない」という話が、興味深いものになってくる。

あの2人のスナイパーがシークレットサービスの人員ではなく、地元の警察官であれば、シークレットサービスのプロトコル通りに動かなかったとしても、何らおかしなことではないことになる。地元の警察官には「我々の指揮下で動いてもらうことにする」とシークレットサービス側が伝え、トランプに対する狙撃があるまで発砲するなという指示を与えていた可能性も浮上するのだ。

2人のカウンタースナイパーには、ぜひ米議会で証言をしてもらいたいものだ。

組織的に仕組まれたものであるのはほぼ確実

それはともかく、ジル・バイデン側がトランプの予定を調べたうえで、意図的に同じ日の同じ時間に近接した場所でイベントを開いた可能性も否定できないことになる。

大統領夫人であるジル・バイデン側のイベントにシークレットサービスの人員が割かれるようにしたのではないか、さらには地元警察の応援も、ジル・バイデン側に優先されるようにしたのではないかという疑いも浮上するのである。

もちろんシークレットサービス側はこの疑惑を公式には否定していて、それはニューズウィークにも掲載されている。

●Secret Service Denies Diverting Resources to Jill Biden(Newsweek, 15, 2024)

しかしながらその根拠は、「わたしたちはトランプ前大統領からリソースを振り向けるようなことはしていない。プロテクションモデルはそのように動いていない」("We did not divert resources from FPOTUS Trump & protection models don't work that way," )という実にそっけないものだった。

では、ジョシュ・ホーリー議員に寄せられた内部告発のような状況、つまりシークレットサービスの人員が少なくて、国土安全保障省の人員を回して対応していたというのは、事実ではなかったというのだろうか。

ここまで来ると、トランプに対する狙撃は、バイデン政権も絡んだ上で組織的に仕組まれたものであるのは、ほぼ確実だと言えるのではないだろうか。

