¡ÚÀ¾Éð¡ÛÁ°È¾Àï¤Ç¼«ÎÏ£Ã£Ó¾ÃÌÇ¡Ä¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö£´ÈÖÉÔºßÌäÂê¡×¤Î²ò¾Ã
¡¡À¾Éð¤Ï£²£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£°¡½£±¤Èº£µ¨£±£³ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¡£¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤ÎµÙÍÜ¤â¤¢¤Ã¤¿Á°È¾Àï¤ò£²£·¾¡£µ£¹ÇÔ£±Ê¬¤±¤Î¼Ú¶â£³£²¤Ç½ª¤¨¡¢£µ£¶»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼«ÎÏ£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦²á¤®¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÁ°È¾¤Î¸¡¾Ú¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤Ë²¿¤È¤«¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥®¥é¡¼¡¢ÃæÂ¼¹ä¡¢Ê¿¾Â¡¢Ê¿ÎÉ¡¢¹ÃÈåÌî¤é¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£¤½¤Î·ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤Þ¤À»î¹ç¤Ï¤¢¤ë¡£°ì»þ´ü¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤ÏÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÌîµå¤Î»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ÎÀËÇÔ¤â´Þ¤á¡¢Í×½ê¤Ç·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ò²¿¤È¤«²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£µ¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£°¤È¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÉðÆâ¤ò¤Ï¤¸¤áÀÄ»³¡¢¿û°æ¡¢ÅÏÊÕÍ¦¤È¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ë¤Ï´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó£¹£¸ÇÔ¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÇ²¼°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëÄãÌÂ¤Îº¬ËÜÅªÍ×°ø¤ÏÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢£´ÈÖÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£´ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Ìî¼ê¤Ï·×£±£°¿Í¡£Æ±ÍÍ¤Ë£³ÈÖ¤Ï·×£±£±¿Í¡¢£µÈÖ¤â·×£±£µ¿Í¤ÈÂÇÀþ¤Î¼´¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤ÏÎò»ËÅªÄãÌÂ¤ÎÌÂµÜ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö³°¹ñ¿ÍÂÇ¼Ô£²¿Í¡Ê¥¢¥®¥é¡¼¡¢¥³¥ë¥Ç¥í¡Ë¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ³Í¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤º¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡ÊÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ë
¡¡¥¢¥®¥é¡¼¤Ï¤«¤«¤È¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µå±ãµÙ¤ßÃæ¤ËºÆÍèÆü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¼è¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï£´ÈÖÂÇ¼Ô¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î·Á¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¡£¼´¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢Á°¸å¤ÎÂÇ½ç¤Ï¤ª¤Î¤º¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÀÅÀÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÅê¼ê¿Ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤ê¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡Ö£´ÈÖÉÔºßÌäÂê¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£