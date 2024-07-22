◇２２日（月）

▲韓国・アルバニア外相会談（１２：００）

◇２３日（火）

▲経済関係閣僚会議（８：００）

▲閣議（１０：００）

▲崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議出席（２３〜２８日、ブラジル・リオデジャネイロ）

◇２４日（水）

▲韓中外務次官戦略対話

◇２５日（木）

▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）

▲国会本会議（１４：００）

◇２６日（金）

▲趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連外相会議出席（ラオス・ビエンチャン）

▲パリ五輪開会式

◇２７日（土）

▲特になし

◇２８日（日）

▲特になし
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