韓国の主な週間日程（２２〜２８日）
◇２２日（月）
▲韓国・アルバニア外相会談（１２：００）
◇２３日（火）
▲経済関係閣僚会議（８：００）
▲閣議（１０：００）
▲崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議出席（２３〜２８日、ブラジル・リオデジャネイロ）
◇２４日（水）
▲韓中外務次官戦略対話
◇２５日（木）
▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
▲国会本会議（１４：００）
◇２６日（金）
▲趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連外相会議出席（ラオス・ビエンチャン）
▲パリ五輪開会式
◇２７日（土）
▲特になし
◇２８日（日）
▲特になし
<著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止>
▲韓国・アルバニア外相会談（１２：００）
◇２３日（火）
▲経済関係閣僚会議（８：００）
▲閣議（１０：００）
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◇２４日（水）
▲韓中外務次官戦略対話
◇２５日（木）
▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
▲国会本会議（１４：００）
◇２６日（金）
▲趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連外相会議出席（ラオス・ビエンチャン）
▲パリ五輪開会式
◇２７日（土）
▲特になし
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