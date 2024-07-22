ºå¿À¡¡Ãù¶â¥¿¡¼¥ó¡¡ÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡ª»°²ó£µ¼ÔÏ¢Â³¡õÏ»²óÂç»³¥È¥É¥áÃÆ¡¡Á°È¾ºÇ½ªÀï£±£²ÆÀÅÀÂç¾¡Äù¤á
¡¡¡Öºå¿À£±£²¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡Á°È¾ÀïºÇ¸å¤ËºÇ¹â¤Î»î¹ç¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿À¤¬£µ¼ÔÏ¢Â³¤ò´Þ¤àÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Çº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£²·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÉÏÂÇ¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬»°²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÏÏ»²ó¤Ë¥È¥É¥á¤Î£·¹æ£²¥é¥ó¡£¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Ï£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Î£´°Ì¤Ç¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Â¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ï¼ÍÄø·÷¤À¡£
¡¡Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î°ìÀï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Á°È¾Àï¶ì¤·¤ó¤À¼ç¼´£²¿Í¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ïº´Æ£µ±¤À¡£»°²óÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤Ê¤ª¤â£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¶åÎ¤¤Î½éµå¡¢Ä¾µå¤òÂª¤¨¡¢±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Âç»³¤âÂ³¤¤¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾µå¤òÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ë¡££µ¼ÔÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó£¶ÆÀÅÀ¡£À»ÃÏ¤¬Ê¨¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÏ»²ó¤âÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤Ê¤ª¤â£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£º´Æ£µ±¤¬Ãæµ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¤Î¤ÏÂç»³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿ÅÀº¹¤¢¤Ã¤Æ¤â²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Ìîµå¤Ç¤¹¤·¡¢£±ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤È¡×¡££²»à»°ÎÝ¤ÇÌðºê¤Î£±£´£¶¥¥íÄ¾µå¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥º¥É¥ó¡££´Æü¡¦¹ÅçÀï¤Ç¼«¿È¤¬Êü¤Ã¤¿¥½¥í°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ£±£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë£·¹æ£²¥é¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î²ó¤â£¶ÆÀÅÀ¤È¾¡Íø¤ò³Î¿®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¡¢Âç»³¤ÏÁ°È¾Àï¡¢¤È¤â¤ËÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç£²·³¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¡£Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤âËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£²Æü¡¦ÃæÆüÀï¤Ç¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂç»³¡¢º´Æ£µ±¤¬Ï¢Â³»°¿¶¡£¹¥µ¡¤Ç¼ç¼´£²¿Í¤Ë°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤àÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÁ°È¾ÀïºÇ¸å¤Ë£²¿Í¤¬¾¡Íø¤ËÆ³¤¯²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡£²¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø¤À¡£ÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷Å¬»þÂÇ¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¡¢Ãù¶â£±¤Ç¤Î¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£³Ï¢Àï¤ËÊ¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¸å¤í¤Ë¡¢¸å¤í¤Ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£¼ç¼´£²¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÂÇ½çÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤¬ÂÇ¤Æ¤ÐÂçÎÌÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÇ½ç¤ä¤«¤é¤Ê¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤¬¡ÖËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢Âç»³¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢»õ¤¬¤æ¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤ÎÎÏ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¤Î´¿À¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿Á´°÷¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£µå±ã¤ò¶´¤ó¤Ç·Þ¤¨¤ë¸åÈ¾Àï¤â¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¡£
¡¡¢¡ÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷ÂÇÅÀ¡õ£µ¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡ÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷ÂÇÅÀ¤Ï£²£°£°£µÇ¯£¹·î£±£°Æü¡¦¹ÅçÀï¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤ò´Þ¤á¤¿ÀèÈ¯Á´°÷ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£µ¼ÔÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¶·î£²£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀïÆó²ó°ÊÍè¡£¤³¤Î»þ¤Ï¶áËÜ¡¢»å¸¶¡¢¥Þ¥ë¥Æ¡¢¥µ¥ó¥º¡¢º´Æ£µ±¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤³¤Î»þ¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°£·Ï¢ÂÇ¡£