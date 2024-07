【魁の花巫女】7月22日 連載開始

講談社は7月22日、マンガ「魁の花巫女(さきがけのはなみこ)」の連載をマガポケにて開始した。

本作は「ユメオチ~ユメで僕らは恋にオチる~」や「ド級編隊エグゼロス」などを手掛けたきただりょうま氏による新連載。うだつの上がらない臨時高校教師・新が父の死をきっかけに、人々に災いをもたらす“禍神”と戦う美少女集団、花巫女が共同生活を送る“廓夜城”で花巫女たちの最高責任者を目指す……というストーリーで、きただ氏によれば「和風ファンタジーバトルの皮を被ったラブコメ漫画」だという。

マガポケでは連載開始にあわせ、「【第一輪】『神代 雛』」が無料、「【第二輪】『廓夜城』」が90ptにて公開されている。

「【第一輪】『神代 雛』」のページ

「【第二輪】『廓夜城』」のページ

【魁の花巫女】

人々に災いをもたらす“禍神”と戦う美少女集団がいた。彼女たちは花巫女と呼ばれ、“廓夜城”で共同生活を送っている。うだつの上がらない臨時高校教師・新は父の死をきっかけに、花巫女たちの最高責任者を目指すことに。しかし、個性的で問題児だらけの花巫女たちを取りまとめるのは想像以上に大変で……。美少女たっぷり!刺激たっぷり!ドキドキ満載!花巫女バトル、開幕!!

