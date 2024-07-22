¤¤¿¤À¤ê¤ç¤¦¤Þ»á¤Î¿·ºî¡Ö³¡¤Î²ÖÖà½÷¡×¤¬¥Þ¥¬¥Ý¥±¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï¡ª Èþ¾¯½÷¤È»É·ã¤È¥É¥¥É¥ËþºÜ¤Î²ÖÖà½÷¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë
7·î22Æü Ï¢ºÜ³«»Ï
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï7·î22Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö³¡¤Î²ÖÖà½÷¡Ê¤µ¤¤¬¤±¤Î¤Ï¤Ê¤ß¤³¡Ë¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥Þ¥¬¥Ý¥±¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥æ¥á¥ª¥Á～¥æ¥á¤ÇËÍ¤é¤ÏÎø¤Ë¥ª¥Á¤ë～¡×¤ä¡Ö¥ÉµéÊÔÂâ¥¨¥°¥¼¥í¥¹¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¤¿¤À¤ê¤ç¤¦¤Þ»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¡£¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Î×»þ¹â¹»¶µ»Õ¡¦¿·¤¬Éã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ËºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡È²Ò¿À¡É¤ÈÀï¤¦Èþ¾¯½÷½¸ÃÄ¡¢²ÖÖà½÷¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡È³ÇÌë¾ë¡É¤Ç²ÖÖà½÷¤¿¤Á¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢¤¤¿¤À»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ð¥È¥ë¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¬¥Ý¥±¤Ç¤ÏÏ¢ºÜ³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¡ÚÂè°ìÎØ¡Û¡Ø¿ÀÂå ¿÷¡Ù¡×¤¬ÌµÎÁ¡¢¡Ö¡ÚÂèÆóÎØ¡Û¡Ø³ÇÌë¾ë¡Ù¡×¤¬90pt¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÚÂè°ìÎØ¡Û¡Ø¿ÀÂå ¿÷¡Ù¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ö¡ÚÂèÆóÎØ¡Û¡Ø³ÇÌë¾ë¡Ù¡×¤Î¥Úー¥¸
¡¿#¥Þ¥¬¥Ý¥± ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ ¿·Ï¢ºÜ³«»Ï¡ª🎉- ¹ÖÃÌ¼Ò ¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È(¥Þ¥¬¥Ý¥±)¸ø¼° (@magapoke) July 21, 2024
·îÍËÆü¹¹¿·¡ª✨
¡À
¡Ø ³¡¤Î²ÖÖà½÷ ¡Ù#¤¤¿¤À¤ê¤ç¤¦¤Þ ( @R_Kitada )
Èþ¤·¤¯Éñ¤¨¡ªÈþ½÷¤¿¤Ã¤×¤ê»É·ã¤¿¤Ã¤×¤êÖà½÷¥Ð¥È¥ë¡ª
1⃣ÏÃÌÜÌµÎÁ!! º£¤¹¤°ÆÉ¤à¡ª👇☺️📖✨https://t.co/TMXcIS1Xc5#³¡¤Î²ÖÖà½÷ #¤µ¤¤¬¤±¤Î¤Ï¤Ê¤ß¤³ pic.twitter.com/AcU9uLZilS
¡Ú³¡¤Î²ÖÖà½÷¡Û
¥Þ¥¬¥Ý¥±¤ÇÍè½µ·îÍË¤«¤é¿·Ï¢ºÜ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª- ¤¤¿¤À¤ê¤ç¤¦¤Þ (@R_Kitada) July 15, 2024
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö³¡¤Î²ÖÖà½÷¡×ÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ð¥È¥ë¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹🙇 pic.twitter.com/eQuK3aI1wk
¿Í¡¹¤ËºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡È²Ò¿À¡É¤ÈÀï¤¦Èþ¾¯½÷½¸ÃÄ¤¬¤¤¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²ÖÖà½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡È³ÇÌë¾ë¡É¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Î×»þ¹â¹»¶µ»Õ¡¦¿·¤ÏÉã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÖÖà½÷¤¿¤Á¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÄÀÅª¤ÇÌäÂê»ù¤À¤é¤±¤Î²ÖÖà½÷¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡Ä¡£Èþ¾¯½÷¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª»É·ã¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥É¥¥É¥ËþºÜ¡ª²ÖÖà½÷¥Ð¥È¥ë¡¢³«Ëë!!
(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.