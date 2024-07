俳優の山崎賢人(※崎は「たつさき」)がニューヨーク・アジアン映画祭(New York Asian Film Festival/略称 NYAFF)で素晴らしい演技を披露した俳優に与えられる「The Best from the East Award」を、日本人として初めて受賞。現地時間7月20日に行われた授賞式に登壇し、「今回このような賞をいただけて本当に嬉しく思います。キングダムという作品は自分にとってもすごく大切な作品の1つです。20代の7年間をキングダムという作品、信という役と共にもう一つの人生のように生きてきました。1人では、このような賞をいただくこともできなかったと思うので、キングダムを愛していただいている皆さんにこの場を借りて感謝を伝えたいです。ありがとうございます!」と受賞に感謝を述べた。

今年23回目を迎えるニューヨーク・アジアン映画祭は2002年に創設。ジョニー・トー、ポン・ジュノ、パク・チャヌクなど現代アジア映画の監督たちの作品を推奨した初の北米映画祭。今年は7月12日から28日にかけて開催され、韓国・中国・タイ・フィリピンなどアジアから90作品以上が出品されており、原泰久の累計発行部数1億部(2023年11月時点)を突破する漫画を山崎賢人主演で実写映画化するシリーズの第4弾『キングダム 大将軍の帰還』(公開中)も出品されている。

山崎にとってニューヨーク渡航は初となり、前日の19日には世界三大美術館の一つであるメトロポリタン美術館やセントラルパーク、タイムズスクエアへと観光名所巡りを行った。20日にはリンカーン・センターで行われたレッドカーペットセレモニーへ。黒のフォーマルな衣装に身を包んだ山崎が登場するやいなや、多くの海外メディアからフラッシュを浴びた。

同日、上映前に行われた授賞式では、MCでありNYAFFディレクターであるサミュエル・ジャミエが山崎の受賞理由について、多くの映画やドラマを通じて日本だけでなくアジア全体、そして世界中に数多くのファンを持っていて愛されています。特に『キングダム』は、これまでのシリーズ3作で大ヒットを続け、多くの優れた俳優たちの演技が胸躍る興奮と感動を提供しています。山崎さんは、このシリーズの主役として魅力的な熱演と感動的な演技を披露し、爽快なアクションシーンでも見事なパフォーマンスを見せてくれました」とコメントを寄せ、ステージ上で「童信、素質がありますよ」と王騎将軍にちなんだ言葉にのせて山崎にトロフィーを渡した。

これを受け、山崎は「Hello everyone. My name is Kento Yamazaki. It's great honor to be heretoday.」(皆さんこんにちは、山崎賢人です。ここに来れてとても光栄です)と英語でスピーチを披露。「日本の最高のスタッフ・キャスト、みんなで作り上げたからこそ、この賞をいただけたと思うので、チームを代表してこの賞をいただきたいと思います。(トロフィーが)すごく重いです! 今回初めてニューヨークの皆さんに大スクリーンでキングダムを観てもらえること、本当に嬉しく思います。これを機に海を越えてキングダムが皆さんに愛してもらえたら嬉しいです」「Thank you, NewYork!Enjoy Kingdom!」と受賞の喜びをあらわにし、会場を沸かせた。

本編上映後に司会のキャレン・セバンズ(NYAFFプログラマー)と現地の観客からのQ&Aが実施され、山崎が松橋真三プロデューサーと共に登壇。「世界中で愛される信の魅力は何だと思いますか?」とのMCからの質問に、山崎は「まっすぐで嘘がない、気持ちのいい人間だからかなと思います。信からまっすぐな部分や気持ちに影響を受けて自分もそうでありたいと思っていたので、観ていただいた皆さんも信のまっすぐさに心動かされているのかなと思います」と回答。「王騎将軍の矛と、ベスト・フロム・ザ・イースト賞のトロフィーどちらが重いですか?」との観客からの質問には「王騎将軍の矛の方が重いです!」と笑顔で答えていた。

上映後のQ&Aの一部は下記の通り。(編集部・石井百合子)

<Q&A>

Q:この 7年間、あなたは信というキャラクターを演じてきました。7年前に最初に映画「キングダム」が始まったとき、7年間もこの役を続けることになると思いましたか?

山崎:1作目を作ったときには、今観ていただいた『大将軍の帰還』は決まっていなかったのですが、ここまで作ることを目指してやってきました。1作目が終わったときにもう1つの人生だと想いながら気持ちを込めて演じてきたので、「俺は天下の大将軍になるのに、なんでここで撮影が終わってしまうんだ」と信の人生が一旦ストップしてしまうという矛盾にもがいていましたが、今はここまで信を演じることができて本当に幸せに思います。

Q:世界中で愛される信の魅力は何だと思いますか?

山崎:すごくまっすぐで嘘がない、気持ちのいい人間だからかなと思います。自分自身も信からまっすぐな部分や気持ちに影響を受けて自分もそうでありたいと思っていたので、観ていただいた皆さんもその信のまっすぐさに心動かされているのかなと思います。

Q:信というキャラクターを演じる中で、自分自身も成長したと感じる部分はありますか? 信からご自身は何を学びましたか?

山崎:信が天下の大将軍を目指すように自分自身も俳優としてすごい俳優になりたいなという気持ちがあって、信は強くなるために剣の修行をしますが、俳優としてはアクションの練習やできる準備はしっかりするなど、すごく信と自分がリンクするところはたくさんあります。その他にも、信とエイ政(※エイは、上に亡、中に口、下左から月、女、迅のつくり)の関係性や信と王騎将軍の関係性と同じように、エイ政を演じた吉沢亮くんとは同世代の友達だけど一緒に俳優として上を目指していく存在、王騎将軍を演じた大沢たかおさんは大先輩でいろんなものを与えてくれる方…、自分自身との関係とも似ていて、素直に信と同じようにまっすぐ向き合うことで信を演じられたのかなと思います。

Q:他の役と比べて、どれくらい楽しかったですか?

山崎:20代は、信しか演じてないくらいなので比べるまでもないというか、それくらい信はもう1人の人格のような感覚。すごく体を動かすことが好きなので、信として一緒に体を動かすことも楽しい要素の一つでもあるし、キングダムは本当に面白いので、すごく楽しいです!

Q:私たちが見てきた劇中の素晴らしい風景について少し教えてください。どうやって撮影実現したのですか?

松橋:撮影はコロナ真っ最中だったので日本から出ることができなかったんです。本当は中国の雄大な景色で撮りたかったのですが、それが適わなかったため日本で相応しい場所を探しました。ただ、中国の雄大な景色は撮影したかったので、リモートで中国のスタッフと打ち合わせをしながら中国パートの撮影をしてもらい、素材を後々合体させる作業をしながら撮影をしました。同じ 1 枚の画の中に手前は日本で後ろは中国になっているものなどもあり、さまざまな工夫を凝らして撮影しました。