山崎賢人(29)が20日(日本時間21日)、米国で開催中のニューヨーク・アジアン映画祭で「The Best from the East Award」を日本人で初受賞した。アジア映画全般で功績があり、世界の映画とエンターテインメントの展望に多大な貢献をしたアーティストをたたえる賞で「It's great honor to be here today(ここに来ることができ、とても光栄)」と英語でスピーチを披露した。

受賞理由について、映画祭のサミュエル・ジャミエ・ディレクターは「世界中に数多くのファンを持っていて、愛されています。『キングダム』シリーズの主役として魅力的な熱演と感動的な演技を披露した」と説明。授賞式後、最新作「−大将軍の帰還」が米国で初上映されたが、チケットは即完売で、上映後に観客との質疑応答にも応じた。

山崎は「ニューヨークの皆さんに見てもらえて、すごくうれしかった。もっともっとキングダムの面白さが広がっていったらいい」と期待した。19年4月公開の第1作から数えて4作目の今作が集大成となる。トロフィーを手に「すごく重いです! 日本の最高のスタッフ、キャストで作り上げたからこそ、いただけた」と喜びをかみしめた。そして「日本のエンターテインメントの最高峰だと思うので、シンプルに映画館に楽しみにきていただけたら」と期待した。