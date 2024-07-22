¡Úµð¿Í¡Û£Ç¤Î½õ¤Ã¿ÍË¤¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÈèÏ«²óÉüË¡¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×
¡¡£ÇÌö¿Ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤ëÈèÏ«²óÉüË¡¤È¤Ï¡½¡½¡£µð¿Í¤Ï£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£´¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÃù¶â£¸¤ÇÁ°È¾Àï¤Î¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÏÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤À¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È½éÂÐÀï¤ÎÅê¼êÁê¼ê¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÆ°¤Î£³ÈÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÎµÀèÈ¯¡¦¾¾ÍÕ¤«¤é£´²ó¤Ë¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸Á°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê±¦µ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤òÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¹ÎÒ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£³ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¿¨¤ÇÂÇ·â¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤ÎÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤À¡£
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤³¤Î½ë¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡×¤È¼¾µ¤¤ÎÂ¿¤¤¹ó½ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¼þ°Ï¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò´«¤á¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾è¤êµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÂØ°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö½õ¤Ã¿Í¥µ¥¦¥Ê¡¼²½·×²è¡×¤¬Éâ¾å¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Ê¥¤¥ó¤ÎÈèÏ«²óÉü¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ë¸ò¸ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¶ÚÆù¤ÎÈèÏ«¤¬È´¤±¤ë¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤âºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖÃ¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Æ¡¢ÈèÏ«¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¤äÎ©ÇÉ¤Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¼¡×¤ËÀ®Ä¹¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ïµß±çº¸ÏÓ¤Î¹âÍü¤¬¼«Âð¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ç¤Î½õ¤Ã¿ÍË¤¤¬¡Ö¥µ¥¦¥Ê³°¸ò¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤é¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê£ÖÃ¥²ó¤Î»È¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£