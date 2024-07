俳優の山崎賢人(※崎=たつさき)が、米ニューヨークで開催中の「ニューヨーク・アジアン映画祭2024」に参加するため渡米。ニューヨークの観光名所巡りや日本人初受賞となった「The Best from the East Award」の授賞式の様子などの写真が到着した。2002年にアジア系映画祭として始まった「ニューヨーク・アジアン映画祭」(New York Asian Film Festival/略称NYAFF)。23回目の開催となる今年は、12日から28日までの日程で、韓国・中国・タイ・フィリピンなどアジアから90作品以上が上映される。その中の一つが、『キングダム 大将軍の帰還』(英題:Kingdom: Return of the Great General)。

さらに、主人公・信を演じた山崎は、素晴らしい演技を披露した俳優に与えられる「The Best from the East Award」を受賞。現地時間20日の『キングダム 大将軍の帰還』の上映前に授賞式が行われるスケジュールとなっていた。前日19日に現地入りした山崎は、さっそくニューヨークを代表する観光名所巡を敢行。最初に訪れたのは、世界三大美術館の一つ、メトロポリタン美術館。観光客があふれる入り口前の階段に到着すると「ニューヨークに来ました!(ニューヨークは)初めてです!街がかっこいいですね!」と“初ニューヨーク”の光景に、高揚気味。その後、緑あふれるセントラルパークに場所を移した山崎は、今回のニューヨーク・アジアン映画祭での受賞について、「日本だけじゃなく、ニューヨークでも『キングダム』が話題になっているんだ!といううれしさと驚きを感じます」と本作が海を越えて盛り上がっていることへの喜びを露わにしつつ、翌日、『キングダム 大将軍の帰還』が現地で初上映されることについて「(現地の方々は)どんな反応をするんだろう?って、すごく楽しみですね!(きっと)『キングダム』の良さは国に関係なく伝わるんだろうな」と話していた。最後に山崎が訪れたのは、“世界の交差点”とも言われるタイムズスクエア。さまざまな人とエンタメが集まり交差する圧巻の光景を目にした山崎は、「エンタメの1番の街で、『キングダム』が上映されるって、すごいテンションが上がりますね!ここで“ドカン!”と盛り上がってくれたら最高だなって」と率直な想いを露わにしていた。授賞式については「『キングダム』の魅力を改めて自分の口から現地の皆さんに届けて伝わればいいなと思うし、スタッフ・キャストみんなで作り上げたものなので、代表して賞をいただいて“『キングダム』、ニューヨークに来たぞ!!”ということを残して帰りたいと思います!」と、熱い意気込みを語っていた。翌日の授賞式では、「Hello everyone. My name is Kento Yamazaki. It's great honor to be here today.(皆さんこんにちは、山崎賢人です。ここに来れてとても光栄です)」と、英語であいさつし、「今回このような賞をいただけて本当にうれしく思います。『キングダム』という作品は自分にとってもすごく大切な作品の1つです。20代の7年間を『キングダム』という作品、信という役と共にもう一つの人生のように生きてきました。1人では、このような賞をいただくこともできなかったと思うので、『キングダム』を愛していただいている皆さんにこの場を借りて感謝を伝えたいです。ありがとうございます! 」と、しっかり感謝の言葉を述べた山崎。「日本の最高のスタッフ・キャスト、みんなで作り上げたからこそ、この賞をいただけたと思うので、チームを代表してこの賞をいただきたいと思います。(トロフィーが)すごく重いです! 今回初めてニューヨークの皆さんに大スクリーンで『キングダム』を観てもらえること、本当にうれしく思います。これを機に海を越えて『キングダム』が皆さんに愛してもらえたらうれしいです」「Thank you, NewYork!Enjoy Kingdom!」と、飛信隊の隊長さながらに堂々としたスピーチで会場を大いに沸かせ、トロフィーを高らかに掲げていた。