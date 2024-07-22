１９０８年：各種記念行事の太陽暦での施行を決定



１９４３年：朝鮮総督府が戦時学徒動員体制の確立要綱を通達



１９４６年：北朝鮮民主主義民族統一戦線結成



１９５０年：全羅南道地域で戒厳令宣布



１９６１年：国家再建最高会議が経済再建５カ年計画を発表



１９７６年：キッシンジャー米国務長官が朝鮮半島問題の解決に向け４カ国協議、南北承認、国連同時加盟などを提案



１９８０年：新軍部政権が１２７政府投資機関の役員と職員１８１９人の強制解任を発表



２００５年：分断から６０年、南北間の民間直通電話開通

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