【宇宙、レモン味】著者:窓田究コ集英社

主人公、折橋ニソウは、下まつげが可愛い中学3年生の男子。彼は学校からの帰り道、ハートの眼鏡をかけた見知らぬ少女に出会う。謎のメッセージが書かれた紙を見せてきたその少女は、口にしていた飴玉を、突然ニソウの口に突っ込んでくる。

「宇宙、レモン味」は、2020年5月から「少年ジャンプ+」にて配信されている窓田究コ氏の短編作品。惑星を越えた少年と少女の甘酸っぱい恋物語が描かれている。

少女の名は、ナナイ。厳密には違うらしいのだが、日本語の発音にすると「ナナイ」が近いらしい。そう、彼女は地球人ではない。ある時地球に不時着し、心細い想いをしていたところへ、ニソウが飴玉をよこしてくれたのだという。彼女は星へ帰ってもずっとニソウを想い続け、あの時の礼を言いたくて、彼に会いたくて再び地球へ降り立った。

しかし、2人の恋路はそう簡単なものではなかった。ニソウの抱えているものや、ナナイの抱えている問題が、果たして障害となり得るのか…。異なる星で生まれた2人の行く末が気になるストーリーになっている。

【あらすじ】

中学生のニソウはある日、突然目の前に現れた女の子に「シネ」と宣言をされ、飴を口に突っ込まれ気絶してしまう! 目を覚ますとそこは宇宙船で……?

