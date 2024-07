今夏トップチームのコーチングスタッフとして元オランダ代表FWルート・ファン・ニステルローイを迎え入れたマンチェスター・ユナイテッド。現役時代トップクラスのストライカーであった同氏の存在は早速チームにいい影響を与えているようだ。



プレシーズンマッチでレンジャーズと対戦し2-0の勝利を飾ったユナイテッド。EUROに参加していた主力選手らはメンバー外となったが、若手も多い中いいスタートを切った。そんなこの試合でチームの2ゴール目を決めた20歳のFWジョー・ヒューギルは試合後、ファン・ニステルローイについて語った。





